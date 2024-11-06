"Хотела спеть ему": на Анну Тринчер плюнул верблюд

Вкратце:
- Тринчер познакомилась с верблюдом
- Животное наплевало на звезду после ее предложения спеть
Личный блог в Instagram Анна Тринчер использует для заработка, продвижения музыкального творчества и анонсов различных проектов. Впрочем, там часто появляется и "живой" контент, которым артистка охотно делится с поклонниками.
Так на ее странице появилось видео, в котором артистка знакомится с верблюдом по имени Вася. Она выехала за город для отдыха и нового проекта, и там познакомилась с этим экзотическим красавцем.
В кадре Тринчер кормит Васю морковкой и предлагает спеть для него свою песню. Угощение животное приняло с благодарностью, а вот от музыки отказался крайне категорично.
На видео можно заметить, что в какой-то момент верблюд резко повернулся, и залил слюной голову певицы. Анна сперва опешила, но позже рассмеялась с неловкой ситуации, в которую попала благодаря Васе.
Смотрите видео, как Анна Тринчер общалась с верблюдом:
Кто такая Анна Тринчер?
Анна Тринчер - украинская певица и актриса, представительница Украины на "Детском Евровидении 2015", суперфиналистка восьмого сезона шоу "Голос страны", участница второго сезона "Голос. Діти", а также актриса сериала "Школа", сообщает "Википедия".
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