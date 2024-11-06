Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Хотела спеть ему": на Анну Тринчер плюнул верблюд

Анна Подгорная
6 ноября 2024, 17:50
44
Певица умеет посмеяться над собой - она показала смешное видео общения с харизматичным животным.
Анна Тринчер
Анна Тринчер новости - Анну Тринчер оплевал верблюд / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annatrincher_official

Вкратце:

  • Тринчер познакомилась с верблюдом
  • Животное наплевало на звезду после ее предложения спеть

Личный блог в Instagram Анна Тринчер использует для заработка, продвижения музыкального творчества и анонсов различных проектов. Впрочем, там часто появляется и "живой" контент, которым артистка охотно делится с поклонниками.

Так на ее странице появилось видео, в котором артистка знакомится с верблюдом по имени Вася. Она выехала за город для отдыха и нового проекта, и там познакомилась с этим экзотическим красавцем.

видео дня

В кадре Тринчер кормит Васю морковкой и предлагает спеть для него свою песню. Угощение животное приняло с благодарностью, а вот от музыки отказался крайне категорично.

На видео можно заметить, что в какой-то момент верблюд резко повернулся, и залил слюной голову певицы. Анна сперва опешила, но позже рассмеялась с неловкой ситуации, в которую попала благодаря Васе.

Смотрите видео, как Анна Тринчер общалась с верблюдом:

Кто такая Анна Тринчер?

Анна Тринчер - украинская певица и актриса, представительница Украины на "Детском Евровидении 2015", суперфиналистка восьмого сезона шоу "Голос страны", участница второго сезона "Голос. Діти", а также актриса сериала "Школа", сообщает "Википедия".

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что Надя Дорофеева спорила с Позитивом из-за детей. Об этом упоминала сама певица в своей реакции на будущее отцовство коллеги.

Также известный украинский певец El Кравчук впервые рассказал, как погибла его возлюбленная, с которой он планировал в двухтысячных завести семью и детей.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Анна Тринчер новости шоу бизнеса
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Под ударом 2 города, есть раненые: РФ ударила по Украине ракетами - что известно

Под ударом 2 города, есть раненые: РФ ударила по Украине ракетами - что известно

19:14Украина
Почему Путину не понравится победа Трампа

Почему Путину не понравится победа Трампа

19:05Мнения
В Украину идет потепление: в каких областях будет +15

В Украину идет потепление: в каких областях будет +15

18:35Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Украину накрывает магнитная буря: когда этот шторм будет на пике

Украину накрывает магнитная буря: когда этот шторм будет на пике

Гороскоп на завтра 7 ноября: Девам - удивительная удача, Стрельцам - грандиозный куш

Гороскоп на завтра 7 ноября: Девам - удивительная удача, Стрельцам - грандиозный куш

Влупил почти 6-балльный шторм: к Украине приближается еще несколько магнитных бурь

Влупил почти 6-балльный шторм: к Украине приближается еще несколько магнитных бурь

Что означает наклейка под капотом авто в виде фары с процентами: знают не все

Что означает наклейка под капотом авто в виде фары с процентами: знают не все

Путинист Филипп Киркоров обманывал всю РФ - правда известна

Путинист Филипп Киркоров обманывал всю РФ - правда известна

Последние новости

19:14

Под ударом 2 города, есть раненые: РФ ударила по Украине ракетами - что известно

19:05

Почему Путину не понравится победа Трампамнение

19:04

"В 10 раз больше, чем в ВСУ": командир озвучил потери врага в Курской области

19:03

Украинцы получат новую денежную помощь накануне зимы: кому и сколько выплатят

18:54

Меньше чем кажется: сколько порошка надо засыпать в стиральную машину

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

18:51

В связи с победой Трампа: ЕС нужна новая стратегия в отношении Украины - Орбан

18:35

В Украину идет потепление: в каких областях будет +15

18:08

Переломный момент: НАТО может резко изменить ход войны в Украине - что известно

18:04

"Продавал" поддельные документы: СБУ "поймала" начальника ТЦК на Закарпатье

Реклама
17:55

В США запустили межконтинентальную ядерную ракету сразу после выборов президента

17:50

"Хотела спеть ему": на Анну Тринчер плюнул верблюдВидео

17:39

Харрис и Байден готовят заявление и звонок Трампу: СМИ узнали подробности

17:20

4 знака зодиака, которые считаются самыми удачливыми с деньгами

17:20

Ситуация критическая: в Донецкой ОВА рассказали, как "выживает" прифронтовой город

17:17

После победы Трампа на выборах: доллар взлетел до годового максимума

17:14

Популярный шоумен и воин ВСУ получил травму на Запорожском направлении

17:04

Зачем класть монету в обувь: ритуал, от которого деньги потекут рекойВидео

16:55

Портников раскрыл сценарий, как могут договориться Путин и Трамп о войне в Украине

16:54

"Мы достигли всех целей": ВСУ могут выйти из Курской области - что известно

16:49

Резкое сокращение помощи Украине: в CNN предупредили о последствиях победы Трампа

Реклама
16:27

Только испортите: как нельзя варить спагетти

16:23

Отключение света зимой: в Укрэнерго сказали, когда и каких графиков ждать

16:11

РФ перебрасывает РЭБы в сторону границы с Украиной: партизаны назвали причину

16:09

Почему в 90-х отключали свет: правда о темном прошлом Украины, которую знают единицы

16:04

РФ ведет разведку и готовит новое наступление: в ВСУ назвали направление

16:03

В Китае сделали заявление о победе Трампа и ударе США по экономике Пекина

16:02

Джо Байден впервые станет прадедушкой

15:45

Эксперты призвали поставить миску с содой на окно в ноябре: в чем причинаВидео

15:40

Шольц принципиально не хочет предоставлять Украине Taurus: Кулеба раскрыл страхи Германии

15:33

"Война ему мешает": Кулеба прямо сказал, что ждет Украину после победы Трампа

15:27

Речь идет о сотнях тысяч гривен: Генштаб раскрыл стоимость подготовки солдата

15:25

Китайский гороскоп на завтра 7 ноября: Тиграм - разочарования, Свиньям - ревность

15:22

Трамп не фанат Путина: что нас ждет после выборовмнение

15:15

Ничего не порвется: мужчина показал, как правильно вскрывать конвертВидео

15:07

У Лаврова разразились "условием" России для Трампа по Украине

15:06

Провал Харрис и угроза узурпации власти: что известно о результатах выборов в США

14:58

Мелания Трамп появилась в старом платье в день выборов в США - детали

14:49

Армия КНДР вступает в бои с ВСУ: в Южной Корее сделали срочное заявление

14:44

Загадка для самых умных: надо найти пропущенное число за 14 секунд

14:35

Пристегиваем ремни безопасности: чего ждать от второго срока Трампамнение

Реклама
14:28

РФ готовит наступление на 2 крупных города: сможет ли враг реализовать задуманное

14:17

Первый неловкий момент президента: Мелания отказалась целовать Трампа на публикеВидео

14:15

Два шага для Украины: нардеп сделал прогноз по войне после победы Трампа

14:11

Почему ВСУ создают новые бригады вместо пополнения старых: ответ Генштаба

13:53

Сильных и борзых всегда поддерживают: чего ждать от Трампа?мнение

13:52

Удача исчезнет на целый год: что категорично нельзя делать 7 ноября - приметы

13:47

Громкий законопроект о дровах: чем пугали украинцев и что решил Зеленский

13:43

Что изменится для Украины после победы Трампа: в Politico раскрыли детали

13:32

"Новая реальность для украинцев": эксперт озвучил планы Трампа относительно войны

13:28

Китай обеспокоен войсками КНДР в РФ: у Пекина есть веская причина – The Guardian

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеНародные приметыОптические иллюзииСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять