"Хотела спеть ему": на Анну Тринчер плюнул верблюд

Певица умеет посмеяться над собой - она показала смешное видео общения с харизматичным животным.

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Анна Тринчер новости - Анну Тринчер оплевал верблюд / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annatrincher_official

Вкратце:

Тринчер познакомилась с верблюдом

Животное наплевало на звезду после ее предложения спеть

Личный блог в Instagram Анна Тринчер использует для заработка, продвижения музыкального творчества и анонсов различных проектов. Впрочем, там часто появляется и "живой" контент, которым артистка охотно делится с поклонниками.

Так на ее странице появилось видео, в котором артистка знакомится с верблюдом по имени Вася. Она выехала за город для отдыха и нового проекта, и там познакомилась с этим экзотическим красавцем.

видео дня

В кадре Тринчер кормит Васю морковкой и предлагает спеть для него свою песню. Угощение животное приняло с благодарностью, а вот от музыки отказался крайне категорично.

На видео можно заметить, что в какой-то момент верблюд резко повернулся, и залил слюной голову певицы. Анна сперва опешила, но позже рассмеялась с неловкой ситуации, в которую попала благодаря Васе.

Смотрите видео, как Анна Тринчер общалась с верблюдом:

Кто такая Анна Тринчер? Анна Тринчер - украинская певица и актриса, представительница Украины на "Детском Евровидении 2015", суперфиналистка восьмого сезона шоу "Голос страны", участница второго сезона "Голос. Діти", а также актриса сериала "Школа", сообщает "Википедия".

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