Спорила с Позитивом из-за детей: реакция Dorofeeva на будущее отцовство певца

Надя Дорофеева красочно выразила свое мнение про пополнение в семье Завгороднего.

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Алексей Завгородний станет папой - как Надя Дорофеева отреагировала на новость про ребенка Позитива / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Краткое содержание:

Позитив впервые станет отцом

В ответ на эту новость Дорофеева вспомнила давний спор с коллегой

Что думает Надя Дорофеева о скором отцовстве своего коллеги

Украинский певец Алексей 'Позитив' Завгородний и его супруга, танцовщица Юлия Сахневич, объявили, что совсем скоро впервые станут родителями. На радостную новость уже отреагировала Надя Дорофеева - коллега артиста по группе Время и Стекло.

В своем блоге в Instagram Додо упомянула про спор, который время от времени вспыхивал между ней и Позитивом, когда они работали вместе. Он касался именно детского вопроса.

Так Надя рассказала, что спорила с Алексеем, кто из них первым заведет ребенка. Сегодня певица официально поздравила друга с победой.

Дорофеева показала милое видео, на котором танцует вместе с Завгородним и его беременной женой. "Где-то когда нам с Позитивом было по 23-25 лет, мы спорили, кто будет первым. Ты победил. Лешка, я так рада за вас с Юлей. Будьте счастливы - это самое главное!" - написала Dorofeeva.

Смотрите видео реакции Нади Дорофеевой на новость о будущем отцовстве Позитива:

Кто такая Надя Дорофеева? Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти".

Кто такой Позитив? Алексей Завгородний, более известный под псевдонимом Позитив — украинский певец и композитор, автор песен, музыкальный продюсер и актёр. Бывший участник дуэта "Время и Стекло". Сотрудничал с Потапом и продюсерским центром MOZGI Entertainment. Принимал участие в проектах "Голос. Діти" (в качестве звездного тренера вместе с Надей Дорофеевой; 4 сезон) и "Танці з зірками-7".

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