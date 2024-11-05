Алексей Позитив Завгородний впервые станет отцом

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В начале сентября украинский певец Алексей 'Позитив' Завгородний не только подтвердил слухи про отношения с танцовщицей и его партнершей по шоу "Танцы со звездами-7" Юлией Сахневич, а и заявил, что пара находится в официальном браке больше года.
Тогда артист также рассказал про свою уверенность, что брак со второй супругой - это навсегда. Действительно, сегодня Алексея и Юлию уже связывает нечто большее, чем документ про женитьбу. В социальных сетях пара объявила, что ждет первенца.
Будущие родители опубликовали трогательную фотосессию в черно-белых тонах. В кадрах Завгородний нежно обнимает уже очень большой животик Сахневич - Позитив-младший появится на свет уже совсем скоро.
Впрочем, предполагаемую дату родов и пол ребенка артисты пока не раскрывают, и лишь принимают поздравления с будущим потомством. С наилучшими пожеланиями в комментариях уже отметились Дарья Петрожицкая, Юрий Ткач, Слава Демин, Юлия Бакуменко, Даша Астафьева, Роксолана, Мария Яремчук и др.
Кто такой Позитив?
Алексей Завгородний, более известный под псевдонимом Позитив — украинский певец и композитор, автор песен, музыкальный продюсер и актёр. Бывший участник дуэта "Время и Стекло". Сотрудничал с Потапом и продюсерским центром MOZGI Entertainment. Принимал участие в проектах "Голос. Діти" (в качестве звездного тренера вместе с Надей Дорофеевой; 4 сезон) и "Танці з зірками-7".
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Также украинская певица Вера Брежнева показалась в объятиях бывшего мужа, музыкального продюсера Константина Меладзе. На фото мужчина с обручальным кольцом на пальце обнимает артистку за талию.
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