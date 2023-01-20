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Холостяк 13: Григорий Решетник намекнул, кто может стать главным героем следующего сезона

20 января 2023, 00:01
В роли нового "холостяка" шоумен видит молодого перспективного спортсмена.
Григорий Решетник
Григорий Решетник подобрал главного героя для нового сезона шоу Холостяк / instagram.com/grisha_reshetnik

На прошлой неделе стало известно, кто победил в 12 сезоне романтического реалити-шоу Холостяк, и завоевал сердце Алекса Топольского.

В канун пост-шоу, на котором расскажут, как сложилась судьба холостяка и его избранницы, ведущий проекта Григорий Решетник решил объявить, кого бы он сам хотел видеть главным героем следующего сезона.

Так шоумен намекнул, что хочет предложить роль холостяка в 13 сезоне украинскому футболисту Михаилу Мудрику, и отметил, что готов взять своего фаворита на проект без проб и кастингов.

Соответствующее заявление он сделал на странице спортсмена в Instagram. Решетник поздравил Мудрика с его переходом в лондонский футбольный клуб Челси. В комментариях кто-то обратил внимание Григория на то, что Михаил сейчас холост. Шоумен подчеркнул, что такая кандидатура ему по душе.

Михаил Мудрик - 22-летний украинский футболист, который строит блестящую спортивную карьеру. Сейчас он играет на позиции левого полузащитника в Челси под номером 15. Предложение Григория Решетника принять участие в романтическом реалити-шоу Мудрик пока не прокомментировал.

Михаил Мудрик
Григорий Решетник подобрал главного героя для нового сезона шоу Холостяк / instagram.com/mmudryk10

Ранее украинский певец Александр Пономарев поделился редким фото старшей дочери Зои. Несмотря на то, что девушка - приемный ребенок артиста, у них сложились близкие, доверительные отношения.

Также 20-летний певец, победитель проектов Голос країни и Голос. Діти Роман Сасанчин заявил, что обвенчался со своей женой Иванной. Год назад у пары родилась дочь Элизабет.

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