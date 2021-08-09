Холостячка Злата Огневич призналась, как она привыкла пробовать на вкус мужчин

Злата Огневич / Пресс-служба

Украинская певица Злата Огневич перед премьерой Холостячки рассказала, как будет "издеваться" с мужчин на проекте, и какое у нее самое любимое занятие в постели, пока она еще не вставала с утра.

Малоизвестные факты из жизни Холостячка рассказала в интервью СТБ.

"Уже очень давно я себя приучила просыпаться утром и улыбаться. Это даже такое упражнение физическое: я просыпаюсь и делаю вот так. Даже когда у меня нет для этого настроения и желания. Эта искусственная улыбка, она запускает хорошие процессы в организме. Этому меня научил один человек, который занимается йогой, медитациями", - рассказала Злата

К тому же, на шоу Холостячка Злата ожидает от мужчин инициативы и экстрима - она заявила, что "не кроссворды" пришла разгадывать.

А кому повезет со свиданием - может надеяться на кое-что побольше. Злата призналась, что привыкла, "пробовать на вкус" мужчин.

Реклама

"Мне надо мужчину не только почувствовать посредством общения. Я люблю пробовать на вкус. Мне это интересно. И мне будет интересно целоваться. Возможно, это будут целомудренные такие поцелуи. Возможно, страстные", - еще не определилась девушка.

К слову, Злата рассказала, что она фанатка спорта, так что участникам шоу стоит приготовиться.Читайте такжеХолостячка Злала Огневич представила жаркий клип на песню Мій назавжди

"Мне нравится плавание. Когда я отдыхала в Таиланде, я пробовала "полет Гиббона". На тебя надевают такую ​​конструкцию с эластичной веревкой, и ты летаешь над пропастью. Это очень интересно, просто адреналин зашкаливает. Еще мечтаю прыгнуть с парашютом", - говорит девушка.

Холостячка не скрывает, что она - романтик. Она перечислила романтические фильмы, которые ей нравятся, и которые она не задумываясь посоветует посмотреть кому угодно. Среди них: Куда приводят мечты, Танцующая в темноте", "Малхолланд драйв", "Большой Лебовски", "Женщина на грани нервного срыва".

Злата Огневич / Пресс-служба

Кстати, Instagram для нее -это инструмент для того, чтобы донести свое мнение обществу. Для того, чтобы рассказать о своем творчестве.

Но не оставляет его и без социально актуальных вопросов: "Сейчас такое время, что нельзя оставаться в стороне от вопросов, которые беспокоят общество: гендерное неравенство, защита женщин, социальные темы, касающиеся детей и родителей, свободы человека, право человека на свое мнение, на свою собственную жизнь. Я не могу от этого оставаться в стороне".

Злата Огневич раскрыла у себя секретный талант - она умеет копировать голоса и звуки.

"С самого детства я копировала голоса. Мужские, женские… Особенно я любила копировать мужские теноровые классические голоса. Даже животных, птиц, лягушек, кур, лошадей. То есть, все, что я слышала, мне надо было разложить на молекулы и скопировать. Об этом мало кто знает. Знают только моя семья и друзья", - призналась девушка.

В порыве откровенности перед журналистами, певица призналась, что у нее были свои карьерные неудачи - как у любого человека.

Дело было в выступлении, к которому она очень долго готовилась - в филармонии с оркестром.

"И я так разволновалась, что последнюю ноту взяла нечисто. После этого концерта, я пересматривала это видео со слезами на глазах. Я не спала всю ночь и думала: "Ты бездарь. Как ты могла!". Сейчас я понимаю, что все это бред. И я себе сейчас даю право на ошибки. Я кайфую от ошибок. И кайфую от побед. Это были такие провалы, которые меня научили тому, что надо кайфовать и от ошибок, и от побед", - говорит Холостячка.

Пока что СТБ не раскрывает дату выхода шоу Холостячка 2021, но уже появляется все больше интригующих подробностей о нем.