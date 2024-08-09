Хамство и страх: героиня Супермамы рассказала, как позвала на гендер-пати Сердючку

блогер Стася Макеева рассказала, как пригласила на свое мероприятие, гендерную вечеринку Верку Сердючку.

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Блогерша Макеева рассказала, как позвала / Коллаж Главред, фото скриншот, Instagram/ v_serduchka

Бывшая участница реалити шоу "Супермама", а ныне блогер Стася Макеева рассказала, как пригласила на свое мероприятие, гендерную вечеринку Верку Сердючку.

Как рассказала она в интервью для Okay Eva, с самим артистом проблем не возникло, чего нельзя сказать про менеджера Данилко.

Она рассказала, что выступление стоило 35 тысяч долларов. "Ну, примерно 80 тысяч долларов (3,27 млн гривен) стоила организация гендер-пати в общем. Сердючка вышла 35 тысяч. Я получила классные эмоции. Это была моя мечта. Сердючка и Настя Каменских – это то, на чем я выросла. Я всегда хотела, чтобы такое случилось. Ну, конечно, было несколько "но". Первое "но" – это то, что – мы обсуждали не конкретно с Сердючкой, к ней вообще никаких претензий – у нее очень сложный менеджер, который может нахамить, может... Ну, вообще, очень сложно с ним общаться вообще", – заявила Макеева.

По словам Макеевой, в райдере было много пунктов, которые нужно было соблюдать с особенным вниманием. Она также добавляет, что они мотались по городу и закупали все, согласно списку, потому как боялись, что артист откажется выступать.

Кто такая Верка Сердючка? Верка Сердючка — самый популярный сценический образ, в котором выступает украинский артист, комик и музыкант Андрей Данилко с 1991 года, сообщает "Википедия".

"Мои девочки, которые организовали это все, говорят: "Мы просто боимся". Мы сами ездили, покупали по райдеру, чтобы было все: чашечка фарфоровая, ковер такой, зеркало такое... Не то чтобы сложный. Она не просит много алкоголя и дорогого. У нее скромно все. Но из категории: чашка должна быть фарфоровая, 250 мл... Короче, чашка такая, тарелочка такая, зеркало такое... Нам сказал менеджер, что если мы не найдем, чего-то не будет хватать, то все – она может уйти. Не знаю, насколько это верно, так сказали. Мы боялись", – призналась блогер.

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Напомним, ранее певец и композитор Андрей Данилко во время участия в конкурсе Евровидение подсознательно изменил слова песни, которую исполнял, и вместо "лаша, тумбай", пропел "Раша, гудбай", чем вызвал гнев в России, которая затем напала на Украину.

Ранее также Верка Сердючка устроила пожар и потеряла туфли на сцене Евровидения 2023. Песня Dancing Lasha Tumbai сегодня снова прозвучала на сцене Евровидения в Ливерпуле.

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