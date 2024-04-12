Грустный Уильям повел старшего сына на матч

Принц Уильям решил провести время со своим старшим сыном.

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Кейт Миддлтон и принц Уильям переживают тяжелые времена/ коллаж: Гларед, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Принцы Уильям и принц Джордж были замечены на четвертьфинале первого матча Лиги Европы УЕФА 2023/24, который пройдет в "Астон Вилле" против "Лилля" на стадионе "Астон Вилла Парк" в Бирмингеме в четверг вечером, в то время, как Кейт Миддлтон проходит химиотерапию от рака.

Пара казалась заинтересованной и болтала, пока прямая трансляция TNT Sport транслировала их пребывание на трибунах, пишет Page Six. Также было снято, как они с энтузиазмом аплодировали после того, как игрок "Астона" Олли Уоткинс забил первый гол в матче.

Уильям, 41 год, и Джордж, 10 лет, оделись для вечера официально. Джордж также надел шарф "Астон Виллы".

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Кто такая Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

Принц Уэльский — давний футбольный болельщик и даже является президентом Английской футбольной ассоциации. Ранее он объяснил, почему он преданный сторонник "Астона", несмотря на то, что существуют более популярные футбольные клубы.

Между тем, на кадрах, которые публикует издание видно, что Уильям задумывается о своем и грустит.

Фото задумчивого принца можно посмотреть тут

Отметим, что королевская семья переживает сейчас не лучшие времена. Его жена Кейт Миддлтон проходит лечение от тяжелого заболевания.

Кейт Миддлтон - последние новости по теме

Отметим, ранее актриса Шеннен Доэрти, у которой четвертая стадия рака груди, обратилась к принцессе Кейт Миддлтон, у которой недавно тоже нашли онкологическую болезнь. Актриса поддержала принцессу и высказала слова восхищения.

А также стало известно, как Кейт Миддлтон сообщила детям о своем онкозаболевании. И заявила, что она с мужем делает все для их семьи.

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