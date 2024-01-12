"Грозит штраф и общественные работы": прокуратура взялась за предательницу Лолиту

Певица-путинистка Лолита оказалась в немилости российских властей.

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Лолита может отправится на общественные работы / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот

Путинистка и предательница Украины, российская певица Лолита, еще долго будет разгребать последствия участия в голой вечеринке блогерши Ивлеевой.

Пока она осталась без работы и концертов, ей грозит еще и уголовная ответственность. По информации пропагандистского телеграмм-канала SHOT, в Генпрокуратуру обратился глава "Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией" (ФПБК) Виталий Бородин, который напомнил, что у певицы помимо российского есть израильский паспорт.

Путинистка, оказывается, давно "подстелила соломки" и никогда не скрывала, что у нее есть паспорт другого государства. Она рассказывала, что получила его в 15 лет после смерти отца, который был выдворен в Израиль. По закону террористического государства РФ, Лолита должна была уведомить органы МВД о наличии у неё второго гражданства, однако, сделала ли она это, неизвестно.

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"Теперь общественник просит проверить, подавала ли Лолита в российскую полицию необходимые документы, и если нет, то наказать её по статье 330.2 УК РФ "Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства", - пишут пропагандисты.

Ей грозит штраф в размере 200 000 рублей (около 2 000 долларов США) или 400 часов обязательных работ.

Напомним, ранее российская блогерша Анастасия Ивлеева созвала вечеринку, на которую позвала престарелых российских звезд и инфлюэнсеров. И все бы ничего, вот только дресс-код вечеринки звучал, как "почти голый". Российские звезды, в числе которых была предательница Лолита, скандальный Филипп Киркоров, "либеральная" журналистка Ксения Собчак и другие. К слову, все они пришли одеты по дресс-коду, что выглядело жалко, страшно и нелепо.

Ранее также певец-путинист Филипп Киркоров получил под елочку за плохое поведение не уголь и не розги, а судебный иск. Причем за нанесение телесных повреждений.

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