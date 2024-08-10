Грозит опасность: Гарри и Меган пытаются торопливо наладить отношения с Королевским двором

https://stars.glavred.info/grozit-opasnost-garri-i-megan-pytayutsya-toroplivo-naladit-otnosheniya-s-korolevskim-dvorom-10587404.html Ссылка скопирована

принц Гарри, Меган Маркл / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sussexroyal/

Королевский источник предполагает, что в свете возможного возвращения Дональда Трампа в Белый дом, принц Гарри и Меган Маркл сейчас предпринимают все более "отчаянные" попытки помирится со своими британскими родственниками.

По данным The Daily Mail, во время посещения Trump International Golf Links в Шотландии, сын бывшего президента Эрик Трамп назвал герцога и герцогиню "испорченными яблоками" и повторил заявления своего отца о том, что Гарри может быть депортирован, если республиканцы победят. "Вы можете с радостью получить этих двоих", — добавил Эрик.

Дональд Трамп ранее предположил, что Гарри, который живет в США с 2020 года, не получит "особых привилегий" и даже может быть депортирован, если будет обнаружено, что он фальсифицировал информацию в своей визовой форме.

видео дня

В мемуарах принца "Запасной" он рассказал, что ранее принимал наркотики, включая кокаин, марихуану и психоделические грибы, что по законам США обычно является основанием для отклонения заявления на визу.

К слову, и между Трампами и Меган есть прошлое. Когда она еще была актрисой, Меган описывала Трампа-старшего как "вызывающего разногласия" и "женоненавистника". Живя в Торонто во время съемок юридической драмы "Форс-мажоры", в которой она снималась, она заявила, что может остаться в Канаде, а не возвращаться на свою американскую родину с ним в качестве президента.

Кто такой принц Гарри Принц Гарри, герцог Сассекский - является пятым в списке наследников британского престола. Женат с 2018 года на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьёй, и переехали в США.

Тем временем в Великобритании чиновники дворца замолкают, как только упоминаются члены королевской семьи из Калифорнии. Однако, по словам источника, работающего на пару, Меган и Гарри "отчаянно" пытаются наладить отношения.

В качестве доказательства источник приводит серию статей, которые недавно появились в журнале People, излюбленном издании жителей Сассексов. Они включали статью об отчаянии Гарри из-за того, что его отец не отвечал на его телефонные звонки, а также другую, в которой утверждалось, что его разлад с принцем Уильямом не был "непоправимым".

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред