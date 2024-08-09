Гарри тоже получил: Меган Маркл сорвалась во время эфира и набросилась на ведущую

Меган Маркл не сдержалась во время интервью.

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Меган Маркл / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sussexroyal/

Супруга принца Гарри Меган Маркл подверглась критике со стороны королевского комментатора за то, что у нее якобы случился срыв после интервью в Штатах, где она, как сообщается, "не выдержала".

Как пишет издание Mirror, пара дала интервью Джейн Поли на канале CBS Sunday Morning в Америке, а во время выступления на GB News королевский писатель Анджела Левин поделилась своим мнением об интервью Сассексов, заявив, что герцогиня "кричала" и "очень раздражалась" после интервью.

В интервью CBS Джейн Поли расспросила Меган о ее ранее раскрытых суицидальных мыслях, о которых она рассказала в разговоре с Опрой Уинфри. Несмотря на то, что Меган призналась, что "не ожидала" этого вопроса, Анджела заявила, что после этого Меган была "далека от счастья".

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Кто такая Меган Маркл? Меган, герцогиня Сассекская — американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011—2018). С 2018 года — супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

Анджела заявила: "После окончания интервью она, очевидно, кричала на продюсеров, очень, очень раздраженная тем, о чем они ее спросили". Ведущая также сама обратилась тогда к продюсерам, добавив, что они не должны были делать этого с Меган, потому что она все контролирует. "Но вы могли видеть, что она не могла сдержать свой гнев, свою ярость", - рассказывает она.

Меган Маркл инфографика / Главред

"Точно так же, как во время интервью, так и после него, она не хотела, чтобы говорил Гарри. Она смотрела на него такими суровыми глазами и с таким ужасным выражением лица, потому что, я полагаю, она не хотела, чтобы он говорил", - поделилась подробностями она.

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Отметим, недавно Меган Маркл появилась в детском госпитале в Лос-Анджелесе, она решила почитать детскую книгу, чтобы поддержать их. Дети были в восторге, а вот работники госпиталя отметили, как высокомерно вела себя Маркл.

А также союз принца Гарри и Меган Маркл оказался под угрозой из-за того, что пара оборвала связь с королевской семьей. И если Гарри и Меган не восстановят свое общение с родными принца, их ждет полное забвение.

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