Григорий Решетник рассказал, когда на экраны вернется шоу "Холостяк"

Телеведущий раскрыл все карты.
Ведущий "Холостяка" Григорий Решетник, который вернулся в Киев после участия в благотворительных концертах в Европе, ответил на популярный среди поклонников проекта вопрос: "Когда покажут новый сезон "Холостяка"?".
Его героем стал бизнесмен из Львова Алекс Топольский, живущий в США. Съемки завершились в январе 2022 года. Холостяк сделал свой выбор и вручил обручальное кольцо избраннице.
Премьера шоу планировалась на март этого года. Но из-за российского вторжения ее перенесли на неопределенный срок.
Читайте такжеВедущий Холостячки Решетник умилил кадрами с тремя сыновьями и красавицей женой
И вот Решетник внес ясность — шоу покажут уже этой осенью на СТБ. "Легендарное шоу продолжится уже осенью сразу после победы", - сказал телеведущий своей жене, передавшей вопрос от поклонников шоу.
Ранее Григория Решетника подвергли критике, что он с семьей уехал за границу. Телеведущий объяснил, что это была не туристическая поездка. Он вернулся в Киев, чтобы начать работу над новыми проектами.