Григорий Решетник рассказал, когда на экраны вернется шоу "Холостяк"

Григорий Решетник пообещал начало романтического шоу/ пресс-служба

Ведущий "Холостяка" Григорий Решетник, который вернулся в Киев после участия в благотворительных концертах в Европе, ответил на популярный среди поклонников проекта вопрос: "Когда покажут новый сезон "Холостяка"?".

Его героем стал бизнесмен из Львова Алекс Топольский, живущий в США. Съемки завершились в январе 2022 года. Холостяк сделал свой выбор и вручил обручальное кольцо избраннице.

Премьера шоу планировалась на март этого года. Но из-за российского вторжения ее перенесли на неопределенный срок.

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И вот Решетник внес ясность — шоу покажут уже этой осенью на СТБ. "Легендарное шоу продолжится уже осенью сразу после победы", - сказал телеведущий своей жене, передавшей вопрос от поклонников шоу.

Ранее Григория Решетника подвергли критике, что он с семьей уехал за границу. Телеведущий объяснил, что это была не туристическая поездка. Он вернулся в Киев, чтобы начать работу над новыми проектами.