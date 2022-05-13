Ведущий "Холостяка" выехал в Польшу: как ему это удалось

Григорий Решетник выехал из Украины в Польшу/ Instagram

Григорий Решетник, который уже несколько лет является ведущим программы "Холостяк" выехал в Польшу вместе с женой и детьми.

Об этом стало известно благодаря посту его супруги Кристины Решетник в Инстаграмм.

"Наконец-то мы встретились с нашим другом и настоящим украинцем. Вместе возможно все", - написала Решетник, опубликовав фото с известным шеф-поваром Эктором Хименез Браво.

Ведущий записал видеообращение, в котором пояснил, как он выехал. "Решетники никогда не нарушают закон", - говорит он, поясняя, что как отец троих детей, он мог выехать из страны.

Кроме того, селебрити пояснил, что они выехали в Польшу не с туристической целью, а чтобы провести благотворительный концерт, цель которого собрать деньги в пользу ЗСУ.