"Говорит, что я аутист": Виктор Павлик рассказал о ссорах с женой

Виктор Павлик назвал причину разногласий.

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Виктор Павлик - личная жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Екатерина Репяхова

Вы узнаете:

Виктор Павлик высказался о недопониманиях с женой

Сколько пара тратит денег на развитие сына

Украинский известный певец Виктор Павлик рассказал, как ссорится со своей женой – блоггером Екатериной Репяховой.

В интервью Наталье Тур певец отметил, что очень любит жену, но недопонимания бывают, как и у всех. Иногда пара ссорится из-за глупостей, а Репяхова обзывает мужа аутистом.

"Жена говорит, что я аутист. Я не знаю, что это такое… Наверное, как и во всех семьях, есть какие-то моменты. Что-то где-то не там положила, я не могу найти, и начинается с каких-то мелочей… До скандала — нет, но немного на повышенные тона выходить… К поножовщине же не доходит", - посмеялся Павлик.

Виктор Павлик рассказал о причинах ссор с женой / instagram.com/repyahovakate

Виктор также поделился, что каждый месяц на потребности их 3-летнего сына тратится достаточно внушительная сумма, ведь у него задержка речи. Родители водят его на музыку, пение, танцы, иппотерапию, а также к логопеду.

"Занятия с сыном обходятся недешево. А занятий много! И логопед, и одни развивалки, и другие, и на музыку, и на пение, и на танцы, и на иппотерапию. Я думаю, в месяц на Михасика идет тысяч 10-15. Катя же блогер, и у них много есть моментов по взаиморасчету", - добавил Павлик.

Смотрите видео интервью Виктора Павлика:

Виктор Павлик / инфографика: Главред

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Кто такой Виктор Павлик? Ви́ктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Марія". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".

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