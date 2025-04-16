"Говорит, что я аутист": Виктор Павлик рассказал о ссорах с женой

Вы узнаете:
- Виктор Павлик высказался о недопониманиях с женой
- Сколько пара тратит денег на развитие сына
Украинский известный певец Виктор Павлик рассказал, как ссорится со своей женой – блоггером Екатериной Репяховой.
В интервью Наталье Тур певец отметил, что очень любит жену, но недопонимания бывают, как и у всех. Иногда пара ссорится из-за глупостей, а Репяхова обзывает мужа аутистом.
"Жена говорит, что я аутист. Я не знаю, что это такое… Наверное, как и во всех семьях, есть какие-то моменты. Что-то где-то не там положила, я не могу найти, и начинается с каких-то мелочей… До скандала — нет, но немного на повышенные тона выходить… К поножовщине же не доходит", - посмеялся Павлик.
Виктор также поделился, что каждый месяц на потребности их 3-летнего сына тратится достаточно внушительная сумма, ведь у него задержка речи. Родители водят его на музыку, пение, танцы, иппотерапию, а также к логопеду.
"Занятия с сыном обходятся недешево. А занятий много! И логопед, и одни развивалки, и другие, и на музыку, и на пение, и на танцы, и на иппотерапию. Я думаю, в месяц на Михасика идет тысяч 10-15. Катя же блогер, и у них много есть моментов по взаиморасчету", - добавил Павлик.
Смотрите видео интервью Виктора Павлика:
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, украинская визажист Галина Лозинская высказала свое мнение по поводу макияжа, который делает певица Камалия. Также она уточнила, что с удовольствием сделала бы макияж певице.
А также Татьяна Овсиенко поделилась подробностями личной жизни. Певица жила с Александром Меркуловым, которого ждала из тюрьмы, с 2017 года, но под венец он ее так и не повел. Сейчас же они сделали паузу в отношениях.
Вас может заинтересовать:
- Потап засветился в соседней с Украиной стране и показал свое новое увлечение
- Кристина Орбакайте публично обратилась к маме - Пугачева красноречиво ответила
- "Буду творить": известный украинский певец возвращается на сцену
Кто такой Виктор Павлик?
Ви́ктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Марія". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред