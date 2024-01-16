У запроданки Лорак есть время готовить для своего йога-бойфренда, но она не знала, что ее дочь не может позавтракать дома.

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Бойфренд Лорак и его любовь к картошке и предателям / Коллаж Главред, фото Instagram/isaac_vidjrakou

Оказывается предательница Ани Лорак, которая не готовит для своего единственного ребенка, может заниматься стряпней для своего йога-бойфренда Исаака Виджраку.

Новый бойфренд артистки даже показал "гениальное" блюдо артистки на своей странице в Instagram. "Очень вкусно, полезно и красочно. Твой голос невероятен, но твоя стряпня... О Боже мой!" - хвалит не избалованный инструктор йоги жаренную картошку с куриными ножками.

Бойфренд Лорак восхищается жаренной картошкой / Скриншот Instagram/isaac_vidjrakou

К слову, Виджраку уже не в первый раз пытается отбелить певицу и подчеркнуть ее достоинства. Однако ему не очень удается это, ведь украинцы по-прежнему считают ее предательницей номер 1.

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Напомним, ранее на своей странице на YouTube дочь Ани Лорак София решила показать, как она ходит по магазинам со своей мамой, готовясь к праздникам в Москве, которая обстреливает мирные украинские города.

Ранее Ани Лорак опубликовала позорное фото певца-путиниста Филиппа Киркорова, который приходится крестным ее дочери. Артистка подретушировала себя, а кума "обделила", и показала, как он выглядит на самом деле.

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