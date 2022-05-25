Горячая Деми Роуз в чувственном образе показала бюст 6 размера

Деми Роуз показала бюст 6 размера / instagram.com/demirose

26-летняя модель и блогерка Деми Роуз завоевала любовь и преданность поклонников своей необычной внешностью. Девушка обладает весьма пышными формами и тоненькой талией, за что ее прозвали "британской Ким Кардашьян".

И если тело Ким - результат ювелирной работы пластических хирургов, то Роуз такой притягательной создала сама Матушка-Природа.

Крутобедрая красотка с 6 размером груди охотно демонстрирует свое тело, причем нередко одежды на ней остается крайне мало. Однако даже в нарядах, которые на первый взгляд выглядят вполне невинно, модели удается выглядеть настоящей секс-бомбой.

К примеру, на странице Роуз в Instagram, за которой следят более 19 миллионов подписчиков, появился ролик, на котором она позирует в простом платье нежного персикового оттенка. Но необъятное декольте модели не позволяет отвести взгляд от экрана.

Деми Роуз показала бюст 6 размера / instagram.com/demirose

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