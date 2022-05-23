Анна Неплях в нижнем белье показала располневшую фигуру / instagram.com/neplyah

Мисс Украина-Вселенная, модель Анна Неплях показала, как изменилась ее фигура за месяцы войны в Украине.

Девушка призналась, что ее параметры сильно пострадали, так как она из тех людей, кто заедает свой стресс. Неплях относит себя к тому типу, который "ищет утешение и безопасность в еде". Набор веса она называет "подсознательным желанием от внешнего мира".

Модель рассказала, что набрала 9 кг - при росте в 173 см она весит сейчас 68 кг. На своей странице в Instagram она выложила фото в нижнем белье чтобы показать изменения фигуры.

Похоже, она не сильно огорчилась подобным метаморфозам, и пытается подмечать плюсы не только на весах. Так модель подчеркнула, что поправляется равномерно во всех частях тела, поэтому ее фигура выглядит гармонично.

Также Неплях написала содержательный пост о том, как лишний вес связан с психологическим состоянием человека.

Анна Неплях в нижнем белье показала располневшую фигуру / instagram.com/neplyah

В комментариях подписчицы стали делиться своими историями изменений в весе за время войны, и поблагодарили Анну за рассказ о том, о чем обычно женщины говорить смущаются.

Анна Неплях показала располневшую фигуру/ instagram.com/neplyah

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Ранее украинская певица Камалия рассказала, сколько денег теряет ее муж-миллиардер из-за войны в Украине.

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