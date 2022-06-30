"Гонит Беса": Галкин высмеял "путиниста" Михалкова

Галкин высмеял Михалкова / УНИАН

Российский юморист Максим Галкин, который не поддерживает военное вторжение россии в Украину, высмеял ярого путинита и рижессера Никиту Михалкова, который всячески пытается ублажить кровавого диктатора.

По информации российских СМИ, на одном из своих концертов в Израиле, Галкин заявил, что режиссер YouTube-программы "Бесогон" сам превратился из того, кто "гонит бесов", в человека, который "гонит пургу". По мнению артиста, все происходящее в программе Михалкова можно назвать "чистым пургоносом".

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Досталось также телеведущему Владимиру Соловьеву. Шоумен заявил, что если у Соловьева "в голове тараканы", то у Никиты Михалкова — "большой мохнатый шмель".

Отметим, ранее Максим Галкин также высмеял пропагандистов и самого "великого полководца" путина. В частности, он заявил, что путину нужно поставить памятник, который должен венчать унитаз.

Напомним, Максим Галкин показал красивый портрет своей возлюбленной - певицы Аллы Пугачевой. На своей странице в Instagram он показал фото Примадонны, сделанное их совместной дочерью Лизой.

"Алла глазами Лизы", - подписал снимок он. Лиза явно застала маму в момент игры или танца, так как кадр и поза получились очень живыми и непринужденными.