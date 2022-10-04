"Глупа и необразованна": Пугачевой угрожают после ее плевка в "холопов-россиян"

Алла Пугачева, Сергей Соседов / скриншот

В адрес российской певицы Аллы Пугачевой, которая решила прервать молчание после побега в Израиль, с новой силой посыпались оскорбления.

Одним из первых на Примадонну набросился Сергей Соседов - музыкальный всячески пытается очернить осуждающих вторжения РФ в Украину звезд.

Его возмутило, что певица назвала тех, кто ее раскритиковал и слепо поддерживает войну в Украине "холопами и рабами".

"Она глупа и необразованна. Что она знает? Она вообще знает, кто такие холопы? Спросите у нее. Боюсь, она даже не знает, кто это такие! Она просто лопочет, что-то услышала.Мне смешно это слышать! Кто бы говорил, но не какая-то вышедшая в тираж старуха. Там образования — с гулькин нос. Там не о чем разговаривать", — высказался Соседов.

Напомним, ранее Пугачева на своей страничке в Instagram опубликовала пост, адресованный тем, кто ее критикует.

"Боже мой! Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами", - обратилась к россиянам певица.

Также мы писали, что певица Лайма Вайкуле поддержала свою коллегу по сцене Аллу Пугачеву, которая обратилась к российским властям, попросив признать ее иностранным агентом.

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