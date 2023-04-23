УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Главный теледоктор РФ Малышева бросила любимую Россию и уехала в США

Ангелина Подвысоцкая
23 апреля 2023, 04:00
123
Ведущую российской телепрограммы "Жить здорово" Елену Малышеву заметили в Нью-Йорке.
Елена Малышева
Елена Малышева уехала из России / Коллаж фото Википедия, росСМИ, скриншот из видео

Российская телеведущая, которую все называют главным теледоктором РФ, Елена Малышева уехала из страны. Несмотря на то, что пропагандистка убеждала в своей любви к стране, её заметили на совершенно другом материке. Об этом сообщают росСМИ.

Малышева утверждала, что никогда не покинет Россию и не переедет в США, несмотря на то, что там живут её дети.

"Я - русская с ног до головы. Я - человек, который родился и состарится здесь, потому что я здесь люблю все и всех", - говорила Малышева.

видео дня

Однако недавно её заметили именно в США. Пропагандистка переходила дорогу на одном из пешеходных переходов Нью-Йорка. У нее в руках было несколько портпледов с одеждой и сумочка.

Стоит отметить, что у любительницы России в США живут сыновья со своими семьями. Кроме того, у нее есть огромный особняк в пригороде Нью-Йорка, расположен на одном гектаре земли. Стоимость этого особняка составляет шесть с половиной миллионов долларов.

Также Малышева покупала две квартиры для детей площадью около 110 квадратных метров. Эти квартиры стоят примерно 10 миллионов долларов.

Напомним, актер Сергей Кретов, который обрел популярность после съемок в советском кинофильме "Удивительные приключения Дениса Кораблева", спился и умирает в нищете. Сейчас Кретову 52 года и он живет в двухкомнатной квартире в центре Минска. Все ценные вещи и имущество он пропил и уже не стесняется того ужаса, который царит у него в квартире.

Также сообщалось о том, что родной брат звезды "Ворониных" 37-летний Леонид Волков совершил ужасное убийство в США. Он убил своих сожителей, расчленил их и пытался уничтожить все улики.

Другие новости:

шоу-бизнес Елена Малышева новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

В Харькове прозвучали мощные взрывы: оккупанты обстреляли город

В Харькове прозвучали мощные взрывы: оккупанты обстреляли город

22:40 Украина
Украина в следующем месяце может потерять контроль над воздушным пространством - The Times

Украина в следующем месяце может потерять контроль над воздушным пространством - The Times

21:33 Украина
Блицкриг в Крыму и на востоке: ВСУ готовят оккупантам "большой взрыв" – западные СМИ

Блицкриг в Крыму и на востоке: ВСУ готовят оккупантам "большой взрыв" – западные СМИ

21:15 Украина
Все главные новости

Последние новости

04:00

Главный теледоктор РФ Малышева бросила любимую Россию и уехала в США

03:20

Гениально просто: невозможно вкусные пирожки из слоеного теста за 20 минут - рецептВидео

02:40

Зачем в сало добавляют сахар: о хитром фокусе знают лишь единицы

02:02

Почему нельзя разговаривать с умершим на могиле: что говорят священники

01:35

"Путина и Россию полностью уничтожат": Маломуж назвал черту, которую не решится перейти диктатор РФВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

00:51

Почему 23 апреля нельзя готовить с самого утра: приметы и что нельзя делатьВидео

00:27

Какая прическа молодит после 30 лет: 2 удачные стрижки средней длины, которые подходят всемФото

22 апреля, суббота
23:45

"Это фото Николая": кремлевский политолог опозорился, выдавая сына Порошенко за сына Пескова

23:42

Волочкова готовиться стать бабушкой

Реклама
23:23

Звезда "Ворониных" отреагировала на то, что ее брат зверски убил двух человек

22:40

В Харькове прозвучали мощные взрывы: оккупанты обстреляли городВидео

22:10

"Первая леди" Легиона: экс-депутат из Швеции ушла в ВСУ и защищает Украину

21:33

Украина в следующем месяце может потерять контроль над воздушным пространством - The TimesВидео

21:15

Блицкриг в Крыму и на востоке: ВСУ готовят оккупантам "большой взрыв" – западные СМИ

21:05

Уничтожить сорняк "напалмом": как избавиться от крапивы навсегда

20:44

В Бахмуте продолжаются бои за "дорогу жизни" - КоваленкоВидео

20:06

В Швеции дали тревожный прогноз: Украине грозит затяжная война на истощение

19:24

Надбавки к пенсии: кому выплатят дополнительно 150 грнВидео

19:21

"Украину надо усадить за стол переговоров": Италия возмутила циничным заявлениемВидео

19:20

После войны к политикам будет три вопросамнение

Реклама
18:39

Украине нужно в 10 раз больше военной помощи: в МИД дали "рецепт" завершения войны

18:27

"Она мне выдала такое, что я плакала": советская актриса рассказала о скандале с сестрой из Украины

18:25

Чем нельзя мыть зеркала: 3 совета для блестящих зеркал без разводов и мутности

18:03

Разбитые дома и выбитые окна: на Белгородщине жалуются на "бавовну", в области гремят взрывы

17:41

Женский гороскоп на неделю 24-30 апреля: Стрельцам – страх, Львам - возможностиВидео

17:19

Удивительная головоломка для особенных: нужно найти лишнюю цифру за 6 секундВидео

17:03

Плавать будут все: Украину зальет дождямиВидео

17:01

Посол Украины жестко ответил дипломату из КНР насчет статуса Крыма

16:59

Как постирать тяжелое одеяло в стиральной машине: 10 главных правил, которые должны знать все

16:35

Больная раком звезда популярного Американского сериала разводится с мужем

16:31

Системы ПВО Patriot достанут российские Су-35 с управляемыми авиабомбами – Игнат

16:14

"Вот так надо жить, а не войны разводить": Галкин растрогал фото с подросшими Лизой и ГарриВидео

15:59

Российские партии, бизнес и шейх Мали: Зеленский ввел новый пакет санкцийВидео

15:53

В сеть попали фото элитной школы, в которую ходят двойняшки Пугачевой и Галкин

15:26

Россия приближается к Нюрнбергу II: Резников рассказал о результатах Рамштайна-11Видео

15:25

Между Германией и Россией произошел скандал: немцы массово высылают российских дипломатовВидео

15:17

Почему нельзя мыть пол после ухода гостей: беда будет ходить по пятам

14:58

"Примитивный попугай": у Зеленского высмеяли путинского глашатая Пескова

14:51

"Элиты" РФ пытаются выйти на контакт с Украиной, среди них - представители верхушки Кремля - ГУР

14:42

Срочно эвакуируют 3000 человек: россияне сбросили на Белгород еще одну бомбуВидео

Реклама
14:19

Захарова набросилась на Вайкуле из-за советских памятниковВидео

14:04

Секретные документы США публиковались более года, начиная с 3-го дня вторжения РФ в Украину – NYTВидео

13:49

Виталий Кличко поздравил коллектив 57-й школы с юбилеем - 100-летнием со дня основания учебного заведения

13:35

Гороскоп на неделю 24-30 апреля 2023: Девам – плохое самочувствие, Овнам – много работыВидео

13:26

"Страну будут разминировать 20 лет": Украина просит специальную технику у G7Видео

12:56

Тепловоз с кадыровцами взлетел на воздух: появились детали взрыва в МелитополеВидео

12:30

Едят и не толстеют: почему японки поражают весь мир своей невероятной фигуройВидео

12:12

Таинственное исчезновение Винника: продюсер заявил, что они приостановили сотрудничество

11:37

Гороскоп на завтра 23 апреля 2023: Рыбам – прощание с прошлым, Львам - борьбаВидео

11:08

Довели: водитель школьного автобуса решил проучить шумных детей, но поплатился

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода веснаМагнитная буря
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюрЖенские стрижки
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения мужчинеС днем рождения женщинеС днем рождения сына
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять