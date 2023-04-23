Главный теледоктор РФ Малышева бросила любимую Россию и уехала в США

Ведущую российской телепрограммы "Жить здорово" Елену Малышеву заметили в Нью-Йорке.

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Елена Малышева уехала из России / Коллаж фото Википедия, росСМИ, скриншот из видео

Российская телеведущая, которую все называют главным теледоктором РФ, Елена Малышева уехала из страны. Несмотря на то, что пропагандистка убеждала в своей любви к стране, её заметили на совершенно другом материке. Об этом сообщают росСМИ.

Малышева утверждала, что никогда не покинет Россию и не переедет в США, несмотря на то, что там живут её дети.

"Я - русская с ног до головы. Я - человек, который родился и состарится здесь, потому что я здесь люблю все и всех", - говорила Малышева.

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Однако недавно её заметили именно в США. Пропагандистка переходила дорогу на одном из пешеходных переходов Нью-Йорка. У нее в руках было несколько портпледов с одеждой и сумочка.

Стоит отметить, что у любительницы России в США живут сыновья со своими семьями. Кроме того, у нее есть огромный особняк в пригороде Нью-Йорка, расположен на одном гектаре земли. Стоимость этого особняка составляет шесть с половиной миллионов долларов.

Также Малышева покупала две квартиры для детей площадью около 110 квадратных метров. Эти квартиры стоят примерно 10 миллионов долларов.

Напомним, актер Сергей Кретов, который обрел популярность после съемок в советском кинофильме "Удивительные приключения Дениса Кораблева", спился и умирает в нищете. Сейчас Кретову 52 года и он живет в двухкомнатной квартире в центре Минска. Все ценные вещи и имущество он пропил и уже не стесняется того ужаса, который царит у него в квартире.

Также сообщалось о том, что родной брат звезды "Ворониных" 37-летний Леонид Волков совершил ужасное убийство в США. Он убил своих сожителей, расчленил их и пытался уничтожить все улики.

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