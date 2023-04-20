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Еды нет, плесень на стенах: известный советский актер умирает в нищете

Сергей Кущ
20 апреля 2023, 21:24 обновлено 20 апреля, 21:24
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Жить бывшему актеру не на что, электричество в квартире отключили, есть только газовая плита.
Сергей Кретов в "Удивительных приключених Дениса Кораблева"
Сергей Кретов в "Удивительных приключених Дениса Кораблева" / скриншот YouTube

Актер Сергей Кретов, который обрел популярность после съемок в советском кинофильме "Удивительные приключения Дениса Кораблева", спился и умирает в нищете.

Сейчас Кретову 52 года и он живет (если можно так сказать) в двухкомнатной квартире в центре Минска. Попасть в его жилище может любой желающий, потому что дверь почти всегда открыта, рассказали на российском пропагандистском телеканале.

Все ценные вещи и имущество он пропил и уже не стесняется того ужаса, который царит у него в квартире.

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Несколько лет назад мужчину настиг тяжелый удар. Ушла из жизни мама, за которой он ухаживал в последние годы. Потом начались проблемы в супружеской жизни — жена сбежала к лучшему другу.

Кретов и раньше имел проблемы с алкоголем, а, когда навалились проблемы, вообще ушел в запой.

Кретов не может ходить
Кретов не может ходить / скриншот

Жить бывшему актеру не на что, электричество в квартире отключили, есть только газовая плита, на которой исполнитель роли Дениса Кораблева изредка готовит себе что-то. Дело в том, что постоянные попойки пагубно сказались на здоровье: он еле ходит, а также страдает задержкой речи.

Состояние его квартиры ужасает - в комнатах настоящий бардак, а на стенах плесень.

Напомним, ранее стало известно о том, что актер "Звездных войн" и "Гарри Поттера" Пол Грант умер в возрасте 56 лет. Эту информацию подтвердила его семья.

Члены семьи сказали, что отец троих детей был найден полицией в четверг днем без сознания возле вокзала Кингс-Кросс.

Ранее также стало известно о том, что американский актер Лэнс Реддик, актер популярного сериала HBO "Прослушка", а также звезда боевика Джон Уик, скончался в возрасте 60 лет.

По словам его публициста, актер внезапно скончался естественной смертью в пятницу в своем доме в Лос-Анджелесе. Около 09:30 по местному времени в дом актера вызвали полицию, сообщил журналистам публицист.

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