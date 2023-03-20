Разбивающие сердце кадры: жена Брюса Уиллиса показала новое видео с актером

Эмма Хеминг в День рождения Крепкого орешка напомнила поклонникам о том, каким он был до страшной болезни.

Эмма Хеминг-Уиллис поздравила Брюса Уиллиса с Днем рождения трогательным видео / instagram.com/emmahemingwillis

19 марта легендарный американский актер Брюс Уиллис отметил День рождения - ему исполнилось 68 лет. К сожалению, и для самого Крепкого орешка, и для его семьи этот праздник оказался очень грустным - Уиллис борется с лобно-височной деменцией, которая быстро прогрессирует.

Его преданная жена, британская модель и актриса Эмма Хеминг, на своей странице в Instagram показала свои честные эмоции, с которых для нее начался этот день (как и каждый день). Эмма признается: ее утро было полным слез горя, однако ради Брюса и их детей она надевает "штанишки взрослой девочки", и идет создавать комфорт и уют для дорогих сердцу людей.

Также жена Брюса Уиллиса показала трогательный ролик, собранный из фото и видео из семейного архива до болезни актера. Эмма признается: пересматривать подобный материал для нее - как нож в сердце, однако она считает своим долгом показывать Уиллиса именно таким - беззаботным и веселым. Ради его поклонников, и ради собственной памяти о нем.

видео дня

"Он - это чистая любовь. И он так любим. Я буду любить тебя вечно. С Днем рождения, мой сладкий. Мое пожелание Брюсу на День рождения - это чтобы вы продолжали молиться о нем, посылать свои высокие вибрации, потому что его очень чувствительная душа ощущает это. Огромное спасибо за вашу любовь и заботу о нем", - подписала видео Эмма Хеминг-Уиллис.

Отметим, что в марте 2022 года стало известно, что легендарный голливудский актер Брюс Уиллис официально завершил актерскую карьеру. Как сообщила его семья, такое решение далось артисту с трудом, однако лобно-височная деменция, которую ему диагностировали год спустя, не позволяет ему как следует выполнять свою работу.

Тем не менее близкие актера делают все, чтобы Уиллис жил полной жизнью вопреки диагнозу. К примеру, ранее средняя дочь голливудского актера поделилась фото, на которых видно, как сейчас выглядит Уиллис. На фотографиях, которые девушка назвала "Уроки высокой драмы" Таллула и Брюс позируют, обнявшись. Папа и дочь искренне улыбаются и корчат смешные рожицы.

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