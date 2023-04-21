Родной брат звезды "Ворониных" совершил жуткое убийство

Леонид Волков убил и расчленил двух мужчин, а также попытался замести все следы преступления.

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Брат Веры Ворониной убил двух человек

В США произошло жуткое убийство, которое совершил брат российской актрисы Катерины Волковой, которая сыграла в российском ситкоме "Воронины".

Американские СМИ сообщают, что 37-летний Леонид Волков не просто убил своих сожителей, а расчленил их тела и пытался уничтожить все улики.

Жертвы Волкова - 37-летний Павел Векшин и 28-летний Кирилл Щукин. По данным окружной прокуратуры, Кирилл Щукин был поручителем по аренде квартиры Волкова в Медфорде, но, узнав, что Волков не вносит платежи, Щукин, как сообщается, сказал Волкову, что больше не будет выступать поручителем по аренде, в результате чего Волкова, его жену и двоих детей выселили.

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Леонид Волков / Скриншот

"Тела 37-летнего Щукина и 28-летнего Векшина были обнаружены в резиновых баках на складе в Брайтоне в пятницу. Оба они скончались от многочисленных ножевых ранений, по версии следствия, а тело Щукина нашли расчлененным", - пишет NBC Boston.

По версии следствия, Волков и Щукин встретились в арендованном грузовике U-Haul, за рулем которого находился Волков, 29 марта. После этого разговора Щукина живым не видели.

Следователи заявили, что человек, предположительно Волков, был замечен на видеозаписи, входящий и выходящий из дома жертв на Локаст-стрит в Медфорде в дни, следующие за теми, когда Щукина и Векшина видели в последний раз.

Катерина Волкова с братом Леонидом / Twitter

Официальные лица заявили, что полиция обнаружила грузовик U-Haul на складе, где были обнаружены тела жертв. Следователи полагают, что Волков использовал автомобиль для перевозки вещей из квартиры потерпевших в хранилище.

Во время предъявления обвинения прокуроры заявили, что брат актрисы использовал кредитные карты жертв ведь они зафиксировали многочисленные транзакции для различных предметов, включая дорогую электронику, купленную в восточном Массачусетсе в течение периода времени, когда они уже были мертвыми. На кадрах видеонаблюдения видно, что человек в магазине соответствует человеку, входящему и выходящему из их многоквартирного дома.

В суде также заявили, что купленные товары, их чеки, а также мешки для мусора, в которых находились использованные чистящие средства, окровавленные полотенца и салфетки, предметы для ванной комнаты из квартиры жертв, в том числе окровавленная занавеска для душа и коврик, также оказались на складе.

Прокуратура добавила, что переднее пассажирское сиденье грузовика и пластиковый элемент отделки дали положительный результат на кровь.

Сама звезда ситкома Катерина Волкова никак не комментирует случившееся. Кроме того, она перестала выходить на связь с фоловерами и ничего не публикует в своих социальных сетях.

Напомним, ранее российский актер Георгий Дронов, известный благодаря ролям в ситкомах Воронины и Саша+Маша, в интервью для BalasanyanChannel назвал геноцид украинцев подвигом российских солдат.

Рашистский артист пустился в пространственные рассуждения о величии борьбы оккупантов за воображаемую "денацификацию" Украины. Он недвусмысленно одобрил военную политику РФ.

Ранее также стало известно о том, что 19-летняя российская актриса Мария Ильюхина, которая долгое время снималась в российском ситкоме "Воронины", впервые стала мамой. Девушка опубликовала фото из роддома на своей странице в Instagram, где показала себя и своего новорожденного малыша.

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