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Маша из "Ворониных" родила первенца и показала фото

12 марта 2023, 13:37
Девушка стала мамой первенца в 19 лет.
Мария Ильюхина
Мария Ильюхина / Instagram

19-летняя российская актриса Мария Ильюхина, которая долгое время снималась в российском ситкоме "Воронины", впервые стала мамой.

Девушка опубликовала фото из роддома на своей странице в Instagram, где показала себя и своего новорожденного малыша.

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Мария Альюхина
Мария Альюхина / Instagram

Отметим, что актриса прославилась ролью маленькой девочки Маши. Сама же актриса достаточно рано вышла замуж, и в 19 лет уже стала мама.

Мария Ильюхина
Мария Ильюхина / Instagram

Из обычно девочки, актриса превратилась в красивую молодую женщину. Однако она прилично набрала во время своей беременности.

Мария Ильюхина
Мария Ильюхина / Instagram

Напомним, ранее модель, актриса, бизнесвумен и светская львица Пэрис Хилтон впервые похвасталась свежими фото новорожденного сына, которого ей и ее мужу родила суррогатная мама.

"Малыш Феникс. Весь наш мир", - подписала фото новоиспеченная мамочка. На фото, она не стесняясь показала лицо новорожденного малыша, а также поделилась трогательными фото, на которых она нежно целует своего первенца.

Сама Пэрис выглядит отлично на фото, она явно готовилась к фотосессии с малышом, тщательно подбирая образ, макияж и даже цвет лака для ногтей.

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