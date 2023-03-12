Маша из "Ворониных" родила первенца и показала фото

19-летняя российская актриса Мария Ильюхина, которая долгое время снималась в российском ситкоме "Воронины", впервые стала мамой.
Девушка опубликовала фото из роддома на своей странице в Instagram, где показала себя и своего новорожденного малыша.
Отметим, что актриса прославилась ролью маленькой девочки Маши. Сама же актриса достаточно рано вышла замуж, и в 19 лет уже стала мама.
Из обычно девочки, актриса превратилась в красивую молодую женщину. Однако она прилично набрала во время своей беременности.
Напомним, ранее модель, актриса, бизнесвумен и светская львица Пэрис Хилтон впервые похвасталась свежими фото новорожденного сына, которого ей и ее мужу родила суррогатная мама.
"Малыш Феникс. Весь наш мир", - подписала фото новоиспеченная мамочка. На фото, она не стесняясь показала лицо новорожденного малыша, а также поделилась трогательными фото, на которых она нежно целует своего первенца.
Сама Пэрис выглядит отлично на фото, она явно готовилась к фотосессии с малышом, тщательно подбирая образ, макияж и даже цвет лака для ногтей.
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