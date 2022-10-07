Галкин рассказал, почему он сейчас не с Пугачевой и как общается с детьми на расстоянии/ instagram.com/maxgalkinru

Несмотря на то, что российская певица Алла Пугачева с детьми снова вернулись из России в Израиль, ее муж Максим Галкин не может быть сейчас с семьей. Причина этого – гастроли в Испании.

Российский артист сейчас находится в испанской Марбелье. Об этом он сам рассказал в видео, которое обнародовал на своей странице в Instagram.

Галкин рассказал, что друзья уже не раз спрашивали у него, не устает ли он во время постоянных переездов во время гастролей. Но, по словам артиста, эти переезды не обременяют его, а наоборот дарят возможность путешествовать по миру и видеть новые места.

Также он отметил, что прибывая на новое место он обязательно связывается по видеосвязи со своей женой Аллой Пугачевой и их детьми Лизой и Гарри, чтобы показать им красоту того, что он видит.

"Пытаюсь с помощью видеосвязи обязательно с детьми, с Аллой [поговорить – ред.] – я им рассказываю о том месте, куда приехал, фотки пересылаю", – рассказал Галкин.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева уже второй раз забрала детей и спешно покинула Россию. Алла Борисовна улетела якобы в Израиль из аэропорта Внуково. При этом источники утверждают, что у нее нет обратного билета.

Ее подруга позже объяснила, что причиной второго отъезда Аллы Пугачевой из РФ есть ее дети. Их начали травить в школе и спрашивать о папе, поэтому ради их спокойствия примадонна решила вернуться в Израиль.

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