Светлана Лобода публично обратилась к Алле Пугачевой после ее заявления о 'рабах и холопах'

Светлана Лобода высказалась насчет слов Аллы Пугачевой про рабскую натуру россиян / instagram.com/lobodaofficial, instagram.com/alla_orfey

Российская певица Алла Пугачева за последнее время сделала много громких заявлений: от просьбы признать ее иностранным агентом в РФ вслед за Максимом Галкиным, до раскрытия истинной сущности соотечественников - рабов и холопов.

И хоть Примадонну за это могут ждать серьезные последствия в стране, которой правит обезумевший тиран, молчать она, вероятно, больше не намерена.

Впрочем Пугачева не высказала проукраинской позиции, но артистка осуждает войну и тех, кто ее развязал.

Пост Аллы Борисовны, адресованный недалеким критикам, острый ум которым заменила рашистская пропаганда, одобрила Светлана Лобода. В своем Telegram-канале украинская певица процитировала Пугачеву и выразила ей свою признательность: "Идеально сказано!! Алла Борисовна, любим вас ❤️".

Светлана Лобода высказалась насчет слов Аллы Пугачевой про рабскую натуру россиян / t.me/lobodaofficial

Ранее стало известно что российский артист Максим Галкин, который отказался поддерживать войну в Украине и политику диктатора Путина и был признан иностранным агентом, прокомментировал это решение властей страны-агрессора.

Советник Офиса президента Алексей Арестович выразил поддержку и восхищение Примадонной в ее желании быть признанной иноагентом в РФ следом за ее мужем, Максимом Галкиным, который придерживается антивоенных взглядов.

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