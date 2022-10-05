Светлана Лобода публично обратилась к Алле Пугачевой после ее заявления о 'рабах и холопах'

Украинская артистка оценила тонко подобранные Примадонной слова.
Российская певица Алла Пугачева за последнее время сделала много громких заявлений: от просьбы признать ее иностранным агентом в РФ вслед за Максимом Галкиным, до раскрытия истинной сущности соотечественников - рабов и холопов.
И хоть Примадонну за это могут ждать серьезные последствия в стране, которой правит обезумевший тиран, молчать она, вероятно, больше не намерена.
Впрочем Пугачева не высказала проукраинской позиции, но артистка осуждает войну и тех, кто ее развязал.
Пост Аллы Борисовны, адресованный недалеким критикам, острый ум которым заменила рашистская пропаганда, одобрила Светлана Лобода. В своем Telegram-канале украинская певица процитировала Пугачеву и выразила ей свою признательность: "Идеально сказано!! Алла Борисовна, любим вас ❤️".
Ранее стало известно что российский артист Максим Галкин, который отказался поддерживать войну в Украине и политику диктатора Путина и был признан иностранным агентом, прокомментировал это решение властей страны-агрессора.
Советник Офиса президента Алексей Арестович выразил поддержку и восхищение Примадонной в ее желании быть признанной иноагентом в РФ следом за ее мужем, Максимом Галкиным, который придерживается антивоенных взглядов.
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