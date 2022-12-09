Галкин повел Пугачеву праздновать воссоединение после длительной разлуки и показал видео

Юморист долгое время не был дома, и лишь недавно вернулся. Они с Пугачевой решили это отпраздновать особым способом.

Пугачева и Галкин особым способом отпраздновали воссоединение после долгой разлуки/ instagram.com/maxgalkinru

Певица Алла Пугачева и российский юморист Максим Галкин долгое время не виделись, потому что последний долго ездил по разным странам мира с гастролями. Лишь недавно пара воссоединилась после долгой разлуки.

Галкин решил показать, как они отпраздновали воссоединение. Незадолго после возвращения юмориста к семье он со своей женой отправились на концерт легендарной группы "Би-2", который проходил в Тель-Авиве (Израиль). Видео с концерта он опубликовал на своей странице в Instagram.

"Фантастический концерт "Би-2" вчера (8 декабря – ред.) в Тель-Авиве! На одном дыхании зрители и мегаталантливые музыканты. Хиты и новые песни из нового альбома. Песня "Аллилуйя" будет теперь в моем плейлисте. Спасибо, ребята, за незабываемый вечер", – написал Галкин.

Звездные супруги находились в VIP-ложе. Когда на экране позади группы "Би-2" во время одного из выступлений транслировалось live-видео, там показали и Пугачеву с Галкиным, на что аудитория бурно положительно отреагировала. А пара при этом помахала зрителям руками.

Также на концерте присутствовал Андрей Макаревич, которого, как и Галкина, признали иноагентом в РФ из-за его антивоенной позиции. Макаревич исполнил соло на гитаре во время одной из песен "Би-2".

Ранее Галкин рассказал о том, что его имя активно используют аферисты для выманивания денег у его коллег, друзей и других знакомых. Оказалось, что мошенники пишут "жертвам" от имени Галкина и Пугачевой и просят перечислить деньги.

Напомним, в России пытаются доказать, что гражданство Израиля Галкин и его семья получили незаконно. Российские пропагандистские СМИ "разносят" псевдорасследование одного из пророссийских журналистов, согласно которому паспорта Земли Обетованной у Пугачевой и Галкина нужно отобрать, а самих артистов выслать из страны.

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