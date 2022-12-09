Из Кристины Орбакайте начали делать изгоя в России из-за поведения ее матери Аллы Пугачевой.

Молчащая о войне Орбакайте поплатилась за смелость Пугачевой / Instagram

После побега Аллы Пугачевой и Максима Галкина в Израиль Кристина Орбакайте оказалась в незавидном положении - у нее отменяются корпоративы, стало меньше предложений по проектам, она сталкивается с негативным отношением к себе.

Блогер Рустам Солнцев отметил, что Орбакайте не позвали на "Песню года", объяснив этот факт отсутствием хитов.

"Сейчас там могут быть любые хиты, в том числе и тридцатилетней давности, лишь бы этого хотели. Но этот эстрадный коллектив без Аллы Борисовны Пугачевой – они барахтаются по-прежнему, многие пытаются что-то делать", - заявил он.

Также Солнцев отметил, что "пострадала" не только Орбакайте. Продюсеры больших телевизионных съемок в РФ сейчас не приглашают звезд, которые осуждают войну в Украине или критикуют российскую власть.

Ранее мы писали, что российская певица Кристина Орбакайте, которая молчит о войне в Украине, поделилась кадрами с отдыха. Дочь Аллы Пугачевой на своей страничке в Instagram опубликовала фото внучки Примадонны.

Также мы писали, что юморист Максим Галкин, который сразу выступил против войны в Украине, очаровал поклонников милым архивным фото с женой Аллой Пугачевой. Черно-белый снимок он опубликовал на своей странице в Instagram.

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