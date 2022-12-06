"Мы денег не просим": Галкин рассказал, как им воспользовались мошенники

Аферисты выманивают деньги у россиян от имени Максима Галкина и Аллы Пугачевой.

Максим Галкин рассказал о мошенниках / instagram.com/maxgalkinru

Известный российский юморист 46-летний Максим Галкин, который выступил против кровавой войны в Украине, рассказал о том, что его имя активно используют аферисты для выманивания денег у его коллег, друзей и других знакомых. Об этом сообщают росСМИ.

Оказалось, что мошенники пишут "жертвам" и просят перечислить деньги от имени Галкина и Пугачевой.

"Участились случаи мошенничества от моего имени, от имени Аллы. Мы ни у кого денег не просим, и никогда с такими просьбами не обращались. Многие оказались людьми отзывчивыми и переслали деньги. Не видитесь, это мошенники от нашего имени пишут. Мы денег не просили и не просим", - сказал Максим Галкин.

Напомним, ранее стало известно, что определилась судьба сказочного замка Пугачевой и Галкина в подмосковном поселке Грязь, которым очень интересуются российские власти после отъезда звездной пары из РФ.

Также мы рассказывали, что российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что певец Филипп Киркоров разорвал все связи с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным.

Другие новости: