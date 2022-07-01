Фронтмен Imagine Dragons Дэн Рейнолдс посвятил свою речь Украине

Артист обратился к украинцам, которые пришли на концерт. Скриншот видео

На концерте в рамках фестиваля Opener в Польше, солист группы Imagine Dragons посвятил речь Украине.

Артист обратился к собравшимся, в том числе и к беженцам, отметив, что они тоже есть на концерте.

"Почему мы не можем сделать что-то большее, чем петь песни с поддержкой? Я чувствую себя беспомощным… Я читал ваши письма, ваши слова. Я знаю, что вы здесь, и эта песня для вас. Пусть ваши семьи будут в безопасности и придет мир, который увидят ваши дети", - сказал отец четырех детей.

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Слова Рейнольдса встретили бурными овациями, а пришедшие на его выступление украинцы не могли сдержать слез.

В конце артист исполнил песню Alphaville Forever Young для всех украинцев, потерявших свой дом.

Напомним, ранее афиши украинского певца Макса Барских, который не поддерживает россию в жестоком военном вторжении в Украину, появились по Москве.