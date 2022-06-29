Фреймут показала редкое фото младшей дочери

Старшая дочь Фреймут поделилась фотографией своей младшей сестрички.
Украинская телеведущая Ольга Фреймут, старшая дочь которой недавно впервые показала своего бойфренда в откровенном наряде, практически не показывает фото своих младших детей.
В то же время, с днем рождения решила поздравить свою младшую сестричку старшая дочь Фреймут Злата Митчелл.
"День рождения малышки. Счастливые 5", - написала она.
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Напомним, старшая дочь украинской телеведущей Ольги Фреймут Злата Митчелл поделилась на своей странице в социальной сети в Instagram фото с отдыха. Девушка, которая как-то неожиданно быстро выросла, побывала в Мексике и показала, как проходил ее отдых с бойфрендом.
Автор: Алена Кюпельская