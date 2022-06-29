Фреймут показала редкое фото младшей дочери

Ольга Фреймут не показывает младших детей/ instagram.com/freimutolia

Украинская телеведущая Ольга Фреймут, старшая дочь которой недавно впервые показала своего бойфренда в откровенном наряде, практически не показывает фото своих младших детей.

В то же время, с днем рождения решила поздравить свою младшую сестричку старшая дочь Фреймут Злата Митчелл.

"День рождения малышки. Счастливые 5", - написала она.

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Младшая дочь Фреймут/ Instagam/Злата Митчелл

Напомним, старшая дочь украинской телеведущей Ольги Фреймут Злата Митчелл поделилась на своей странице в социальной сети в Instagram фото с отдыха. Девушка, которая как-то неожиданно быстро выросла, побывала в Мексике и показала, как проходил ее отдых с бойфрендом.