Фреймут ошарашила короткой стрижкой

Украинская известная ведущая Ольга Фреймут удивила своих поклонников новой прической.
Ведущая подстригла свои длинные волосы под каре и перекрасилась в русый цвет. Также, на своей странице в Instagram, она рассказала, что уже 14 лет посещает одного и того же колориста и парикмахера и поинтересовалась у поклонников, понравилась ли им новая прическа.
Она также поделилась тем, что верна своему парикмахеру уже много лет.
Кто такая Ольга Фреймут?
Ольга Фреймут - (настоящее имя при рождении Ольга Михайловна Конык, сейчас - Локотко) - украинская телеведущая, журналистка, писательница и модель.
Прославилась в качестве ведущей программ "Подъем", "Шоумания", "Кто сверху?", "Ревизор" на "Новом канале",а также "Голос страны. Перезагрузка" и "Инспектор Фреймут" на телеканале "1+1". В 2018 году стала "Директором школы панянок" в реалити-шоу "От пацанки до панянки". В 2020 году стала участницей проекта "Танцы со звездами", сообщает "Википедия".
Ольга Фреймут - последние новости по теме
Как писал Главред, старшая дочь украинской светской львицы и шоувумен Ольги Фреймут – 17-летняя Злата Митчелл – показала редкое фото со своим возлюбленным-иностранцем по имени Оскар.
А также ранее в семье Ольги Фреймут случилось горе. Телеведущая рассказала, что не стало ее родного человека. Ушел из жизни ее дедушка - Николай.
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