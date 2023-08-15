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Фото онкобольной, но счастливой звезды "Беверли хиллз", попали в сеть

Алена Кюпели
15 августа 2023, 13:57
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Несмотря на смертельный диагноз актриса выглядит счастливо со своими друзьями.
Шеннен Доэрти
Шеннен Доэрти много лет борется с онкологичесим заболеванием / коллаж: Главред, фото: instagram.com/theshando, ua.depositphotos.com

Американская актриса, звезда сериалов "Беверли-Хиллз, 90210" и "Зачарованные" Шеннен Доэрти наслаждается отдыхом.

По информации Page Six, Шеннен Доэрти была замечена сияющей на отдыхе в Италии.

Звезда, казалось, была в хорошем настроении, когда ее сфотографировали танцующей и выпивающей во время обеда с друзьями в Нерано в понедельник.

видео дня

На ней был черный слитный купальник, красные штаны, солнцезащитные очки и шляпа-федора.

52-летняя Доэрти также была замечена смеющейся со своим спутником во время отдыха на лодке.

Фото Шеннен Доэрти на отдыхе можно посмотреть тут>>>

Поездка состоялась после того, как этим летом актриса сообщила, что ее рак молочной железы распространился на мозг.

В то время звезда "Зачарованных" опубликовала видео о том, как она готовится к лучевой терапии после получения душераздирающего диагноза в январе.

Напомним, ранее актриса сообщила, что сейчас проходит радиотерапию головного мозга. Ранее без комментариев она показала примерку специальной маски и подготовительные процедуры.

Ранее в неизлечимой болезни призналась австралийская певица Sia - артистка страдает расстройством нервной системы аутистического спектра. Основываясь на собственном опыте она даже сняла фильм "Музыка", который был номинирован на Золотой глобус.

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