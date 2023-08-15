Фото онкобольной, но счастливой звезды "Беверли хиллз", попали в сеть

Американская актриса, звезда сериалов "Беверли-Хиллз, 90210" и "Зачарованные" Шеннен Доэрти наслаждается отдыхом.
По информации Page Six, Шеннен Доэрти была замечена сияющей на отдыхе в Италии.
Звезда, казалось, была в хорошем настроении, когда ее сфотографировали танцующей и выпивающей во время обеда с друзьями в Нерано в понедельник.
На ней был черный слитный купальник, красные штаны, солнцезащитные очки и шляпа-федора.
52-летняя Доэрти также была замечена смеющейся со своим спутником во время отдыха на лодке.
Фото Шеннен Доэрти на отдыхе можно посмотреть тут>>>
Поездка состоялась после того, как этим летом актриса сообщила, что ее рак молочной железы распространился на мозг.
В то время звезда "Зачарованных" опубликовала видео о том, как она готовится к лучевой терапии после получения душераздирающего диагноза в январе.
Напомним, ранее актриса сообщила, что сейчас проходит радиотерапию головного мозга. Ранее без комментариев она показала примерку специальной маски и подготовительные процедуры.
Ранее в неизлечимой болезни призналась австралийская певица Sia - артистка страдает расстройством нервной системы аутистического спектра. Основываясь на собственном опыте она даже сняла фильм "Музыка", который был номинирован на Золотой глобус.
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