Фитнесс-блогерше запретили вход во все фитнесс-залы: что случилось

Коротко:
- За что блогершу лишили членства в клубе
- На что похожи ее тренировки
Бразильской фитнесс-инфлюэнсеру Индианаре Джанг, у которой 234 000 подписчиков в Instagram и ещё 168 000 в TikTok, запретили посещать спортзалы в Санта-Катарине и Риу-Гранди-ду-Сул в Бразилии из-за её неоднозначных роликов.
Как пишет The Daily Mail, в некоторых роликах девушка действительно тренируется, показывая свое мускулистое тело. "В других она, кажется, просто трется о тренажеры своими гениталиями", - пишет британский таблоид.
В одном видео, опубликованном в TikTok от 19 ноября, она, кажется, трет свою промежность о сиденье велосипеда, когда она взбирается на него и хихикает.
Индианара, которая также создает контент для OnlyFans (онлайн платформа для распространения видео и фото контента - авт.), выполняет похожие действия в других видео TikTok, где она также провокационно смотрит в камеру.
Клипы, по-видимому, были сняты, когда другие люди также занимались в спортзале.
Некоторые из подписчиков Индианары, похоже, наслаждаются непристойным контентом, подписчики комментируют ее видео сердечками и просят ее "публиковать больше".
Другие, однако, не были так довольны контентом инфлюенсера, и один пользователь TikTok написал: "Ха, мы можем это развидеть?", а другой сказал: "Я был счастлив минуту назад".
Руководители спортзалов также были возмущены и решили в результате запретить ей посещать их.
Сеть спортзалов Wave, имеющая шесть филиалов в штате Санта-Катарина, где живет Индианара, подтвердила, что членство инфлюенсера было отменено.
Физический спортзал в Сарапиранге, штат Риу-Граде-ду-Сул, сделал то же самое, сообщили местные СМИ 27 ноября.
Индианара также пользовалась услугами известных спортзалов, таких как международная сеть Planet Fitness, которая имеет более 2500 филиалов в нескольких странах, включая США, Канаду и Австралию, хотя они официально не прокомментировали этот случай.
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