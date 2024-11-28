Фитнесс-блогерше запретили вход во все фитнесс-залы: что случилось

Бразильская фитнесс-блогер угодила в неприятный скандал.

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Блогершу лишили права членства / Фото The Daily Mail

Коротко:

За что блогершу лишили членства в клубе

На что похожи ее тренировки

Бразильской фитнесс-инфлюэнсеру Индианаре Джанг, у которой 234 000 подписчиков в Instagram и ещё 168 000 в TikTok, запретили посещать спортзалы в Санта-Катарине и Риу-Гранди-ду-Сул в Бразилии из-за её неоднозначных роликов.

Как пишет The Daily Mail, в некоторых роликах девушка действительно тренируется, показывая свое мускулистое тело. "В других она, кажется, просто трется о тренажеры своими гениталиями", - пишет британский таблоид.

видео дня

В одном видео, опубликованном в TikTok от 19 ноября, она, кажется, трет свою промежность о сиденье велосипеда, когда она взбирается на него и хихикает.

Индианара, которая также создает контент для OnlyFans (онлайн платформа для распространения видео и фото контента - авт.), выполняет похожие действия в других видео TikTok, где она также провокационно смотрит в камеру.

Клипы, по-видимому, были сняты, когда другие люди также занимались в спортзале.

Некоторые из подписчиков Индианары, похоже, наслаждаются непристойным контентом, подписчики комментируют ее видео сердечками и просят ее "публиковать больше".

Другие, однако, не были так довольны контентом инфлюенсера, и один пользователь TikTok написал: "Ха, мы можем это развидеть?", а другой сказал: "Я был счастлив минуту назад".

Руководители спортзалов также были возмущены и решили в результате запретить ей посещать их.

Сеть спортзалов Wave, имеющая шесть филиалов в штате Санта-Катарина, где живет Индианара, подтвердила, что членство инфлюенсера было отменено.

Физический спортзал в Сарапиранге, штат Риу-Граде-ду-Сул, сделал то же самое, сообщили местные СМИ 27 ноября.

Индианара также пользовалась услугами известных спортзалов, таких как международная сеть Planet Fitness, которая имеет более 2500 филиалов в нескольких странах, включая США, Канаду и Австралию, хотя они официально не прокомментировали этот случай.

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