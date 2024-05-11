Финал Евровидения 2024: София Ротару призвала голосовать за Украину

София Ротару не остается равнодушной к судьбе Украины.

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София Ротару поддержала Украину в финале Евровидение 2024/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/sofiarotaru.official/

Украинская певица София Ротару, которая долгое время работала в стране-оккупанте РФ, но все же стала на сторону Украины в начале полномасштабного вторжения, опубликовала пост в поддержку Украины в финале Евровидения 2024.

На своей странице в Instagram, артистка запостила фрагмент номера alyona alyona& Jerry Heil.

София Ротару в сториз поддержала Украину / Скриншот Instagram/sofiarotaru_official

Отметим, что 11 мая продолжается финал песенного конкурса Евровидение 2024. Представительницы Украины alyona alyona и Jerry Heil после своего выступления в финале Евровидения 2024 удивили весь мир своим мощным заявлением.

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Евровидение-2024 Евровидение-2024 - 68-ой песенный конкурс, который пройдет 7, 9 и 11 мая в Мальме, Швеция, при участии конкурсантов из 37 стран. Соревнование в Швецию "привезла" певица Loreen ("Tattoo"), которая одержала победу на Евровидении в 2023 году. Украина - постоянный участник Евровидения с 2003 года. За всю историю участия конкурсанты от Украины трижды занимали первое место - в 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") и 2022 (группа Kalush Orchestra - "Стефанія") годах. Представители Украины на Евровидении-2024, дуэт alyona alyona & Jerry Heil, по итогам первого полуфинала попали в гранд-финал конкурса.

Евровидение-2024 - последние новости

Напомним, дуэт alyona alyona & Jerry Heil победил на Национальном отборе-2024 и представляет Украину на Евровидении. Главред рассказывал, о чем песня "Teresa & Maria", которая вызвала столько споров в Сети.

Также стало известно, что пророссийского участника Евровидения сняли с финала. За несколько часов до итогового концерта организаторы конкурса объявили о дискфалифиации.

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