Финал Евровидения-2022: стало известно, под каким номером споет Kalush Orchestra

Стало известно, под каким номером выступит Украина в финале Евровидения-2022 / eurovision.tv

Грандфинал международного песенного конкурса Евровидение-2022 состоится уже завтра, 14 мая. В нем примут участие 25 стран.

Организаторы конкурса уже опубликовали список с номерами, под которыми будут выступать учасники.

В финале споют по 10 участников из полуфиналов и пять стран-учредителей конкурса, которые ежегодно попадают в финал автоматически - Великобритания, Испания, Италия, Германия и Франция.

В соответствии с жеребьевкой, которую провели продюсеры Евровидения-2022, украинская группа Kalush Orchestra выступит в финале под номером 12.

Напомним, в финал Евровидения-2022 с первого полуфинала, который состоялся 10 мая, прошли:

Литва,

Швейцария,

Украина,

Нидерланды,

Молдавия,

Португалия,

Исландия,

Греция,

Норвегия,

Армения.

Со второго полуфинала:

Чехия,

Бельгия,

Азербайджан,

Польша,

Финляндия,

Эстония,

Австралия,

Швеция,

Румыния,

Сербия.

Какие прогнозы дают для Kalush Orchestra на Евровидении-2022

Украинская группа Kalush Orchestra "зажгла" в первом полуфинале. Украинцы сорвали шквал оваций: весь зал аплодировал стоя. Флаг Украины подняли не только те, кто пришел поддержать группу, но и конкуренты.

После первого полуфинала и грандиозного выступления Kalush Orchestra, шансы на победу Украины в конкурсе "взлетели". Впервые за всю историю Евровидения украинцам дают 54% шансов на победу.

Песня "Стефания" на столько "попала" в сердца участников Евровидения, что они с удовольствием спели отрывок на бирюзовой дорожке в Турине. Большинство признается, что спеть больше мешает незнание украинского языка. Однако даже это не стало преградой для исполнения песни для победителя Евровидения-2009. Алексей Рыбак сыграл песню на скрипке.

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