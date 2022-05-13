Финал Евровидения-2022: стало известно, под каким номером споет Kalush Orchestra

В грандфинале Евровидения-2022 примут участие 25 стран.
Грандфинал международного песенного конкурса Евровидение-2022 состоится уже завтра, 14 мая. В нем примут участие 25 стран.
Организаторы конкурса уже опубликовали список с номерами, под которыми будут выступать учасники.
В финале споют по 10 участников из полуфиналов и пять стран-учредителей конкурса, которые ежегодно попадают в финал автоматически - Великобритания, Испания, Италия, Германия и Франция.
В соответствии с жеребьевкой, которую провели продюсеры Евровидения-2022, украинская группа Kalush Orchestra выступит в финале под номером 12.
Напомним, в финал Евровидения-2022 с первого полуфинала, который состоялся 10 мая, прошли:
- Литва,
- Швейцария,
- Украина,
- Нидерланды,
- Молдавия,
- Португалия,
- Исландия,
- Греция,
- Норвегия,
- Армения.
- Чехия,
- Бельгия,
- Азербайджан,
- Польша,
- Финляндия,
- Эстония,
- Австралия,
- Швеция,
- Румыния,
- Сербия.
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Какие прогнозы дают для Kalush Orchestra на Евровидении-2022
Украинская группа Kalush Orchestra "зажгла" в первом полуфинале. Украинцы сорвали шквал оваций: весь зал аплодировал стоя. Флаг Украины подняли не только те, кто пришел поддержать группу, но и конкуренты.
После первого полуфинала и грандиозного выступления Kalush Orchestra, шансы на победу Украины в конкурсе "взлетели". Впервые за всю историю Евровидения украинцам дают 54% шансов на победу.
Песня "Стефания" на столько "попала" в сердца участников Евровидения, что они с удовольствием спели отрывок на бирюзовой дорожке в Турине. Большинство признается, что спеть больше мешает незнание украинского языка. Однако даже это не стало преградой для исполнения песни для победителя Евровидения-2009. Алексей Рыбак сыграл песню на скрипке.
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