Участники Евровидения-2022 мощно перепели хит Stefania группы Kalush Orchestra

Песня Стефания стала настоящим гимном в Украине.
Песня украинской группы Kalush Orchestra Стефания стала настоящим хитом не только в Украине, но и за границей.
Песня Stefania полюбилась многим участникам песенного конкурса Евровидение-2022.
Поэтому они решили вслед за The Rasmus исполнить песню на видео.
Представители 13 стран – Эстонии, Германии, Северной Македонии, Исландии, Литвы, Ирландии, Азербайджана, Швейцарии, Нидерландов, Швеции, Великобритании, Польши и Франции признавались, что им по душе пришелся сингл Kalush Orchestra.
Отметим, что участники Евровидения выполнили отрывок песни на бирюзовой дорожке Евровидения в Турине, которая состоялась 8 мая во время церемонии открытия песенного конкурса.
Хотя музыканты и не знали всех слов, но они удачно напевали мелодию Stefania и сам припев.
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Отметим, финал конкурса Евровидения 2022 пройдет 14 мая. Украина будет выступать в первой части конкурса.
Трансляцию Евровидения можно смотреть на общественном телеканале UA: КУЛЬТУРА в 22:00 и на диджитал-платформах Суспільного Мовлення.
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