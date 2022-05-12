Участники Евровидения-2022 мощно перепели хит Stefania группы Kalush Orchestra

KALUSH Orchestra / eurovision.tv

Песня украинской группы Kalush Orchestra Стефания стала настоящим хитом не только в Украине, но и за границей.

Песня Stefania полюбилась многим участникам песенного конкурса Евровидение-2022.

Поэтому они решили вслед за The Rasmus исполнить песню на видео.

Представители 13 стран – Эстонии, Германии, Северной Македонии, Исландии, Литвы, Ирландии, Азербайджана, Швейцарии, Нидерландов, Швеции, Великобритании, Польши и Франции признавались, что им по душе пришелся сингл Kalush Orchestra.

Отметим, что участники Евровидения выполнили отрывок песни на бирюзовой дорожке Евровидения в Турине, которая состоялась 8 мая во время церемонии открытия песенного конкурса.

Хотя музыканты и не знали всех слов, но они удачно напевали мелодию Stefania и сам припев.

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Отметим, финал конкурса Евровидения 2022 пройдет 14 мая. Украина будет выступать в первой части конкурса.

Трансляцию Евровидения можно смотреть на общественном телеканале UA: КУЛЬТУРА в 22:00 и на диджитал-платформах Суспільного Мовлення.

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