Впервые в истории Евровидения: букмекеры назвали "точного" победителя и оценили шансы Украины

Евровидение 2022 / eurovision.tv

После первого полуфинала Евровидения 2022, который прошел 10 мая, и грандиозного выступления украинской группы KALUSH Orchestra, шансы на победу Украины в международном песенном конкурсе выросли.

Как следует из официального сайта песенного конкурса, сейчас украинцам и их песне Stefania дают 54% шансов на победу в грандфинале. Это впервые за всю историю конкурса.

Ближайшие конкуренты идут от украинцев с колоссальным отрывом:

Британия Sam Ryder с песней Space Man - 11%.

Италия Mahmood & Blanco с песней Brividi всего 9%.

Отметим, гранд-финал Евровидения состоится 14 мая в итальянском городе Турин в спорткомплексе PalaOlimpico.

А вот сегодня, 12 мая, пройдет второй полуфинал Евровидения, и мы узнаем всех финалистов конкурса.

Финалисты первого полуфинала Евровидения 2022:

Швейцария

Армения

Исландия

Литва

Португалия

Норвегия

Греция

Украина

Молдавия

Нидерланды

Трансляцию Евровидения можно смотреть на общественном телеканале UA: КУЛЬТУРА в 22:00 и на диджитал-платформах Суспільного Мовлення.

Смотрите выступление Kalush Orchestra на Евровидении 2022

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