Впервые в истории Евровидения: букмекеры назвали "точного" победителя и оценили шансы Украины

Букмекеры назвали вероятного победителя конкурса Евровидение 2022.
После первого полуфинала Евровидения 2022, который прошел 10 мая, и грандиозного выступления украинской группы KALUSH Orchestra, шансы на победу Украины в международном песенном конкурсе выросли.
Как следует из официального сайта песенного конкурса, сейчас украинцам и их песне Stefania дают 54% шансов на победу в грандфинале. Это впервые за всю историю конкурса.
Ближайшие конкуренты идут от украинцев с колоссальным отрывом:
- Британия Sam Ryder с песней Space Man - 11%.
- Италия Mahmood & Blanco с песней Brividi всего 9%.
Отметим, гранд-финал Евровидения состоится 14 мая в итальянском городе Турин в спорткомплексе PalaOlimpico.
А вот сегодня, 12 мая, пройдет второй полуфинал Евровидения, и мы узнаем всех финалистов конкурса.
Финалисты первого полуфинала Евровидения 2022:
- Швейцария
- Армения
- Исландия
- Литва
- Португалия
- Норвегия
- Греция
- Украина
- Молдавия
- Нидерланды
Трансляцию Евровидения можно смотреть на общественном телеканале UA: КУЛЬТУРА в 22:00 и на диджитал-платформах Суспільного Мовлення.
Смотрите выступление Kalush Orchestra на Евровидении 2022
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