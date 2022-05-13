Евровидение 2022: стали известны все участники финала и конкуренты Украины

Евровидение 2022 / eurovision.tv

В Турине 12 мая завершился второй полуфинал песенного конкурса Евровидение 2022, по результатам которого стали известны еще 10 финалистов.

По результатам голосования зрителей и жюри в финал вышли представители:

Бельгия

Чехия

Азербайджан

Польша

Финляндия

Эстония

Австралия

Швеция

Румыния

Сербия

Первый полуфинал состоялся 10 мая. Тогда стало известно, что в финале выступят конкурсанты из:

Литва

Швейцария

Украина

Нидерланды

Молдова

Португалия

Исландия

Греция

Норвегия

Армения

Также в финале выступят представители Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции как страны-основательницы конкурса.

Финал, по результатам которого станет известно имя победителя этого года, пройдет в субботу, 14 мая.

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Смотрите, как выступила Украина в первом полуфинале Евровидения 2022

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