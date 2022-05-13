Евровидение 2022: стали известны все участники финала и конкуренты Украины

Гранд-финал Евровидения пройдет 14 мая.
В Турине 12 мая завершился второй полуфинал песенного конкурса Евровидение 2022, по результатам которого стали известны еще 10 финалистов.
По результатам голосования зрителей и жюри в финал вышли представители:
- Бельгия
- Чехия
- Азербайджан
- Польша
- Финляндия
- Эстония
- Австралия
- Швеция
- Румыния
- Сербия
Первый полуфинал состоялся 10 мая. Тогда стало известно, что в финале выступят конкурсанты из:
- Литва
- Швейцария
- Украина
- Нидерланды
- Молдова
- Португалия
- Исландия
- Греция
- Норвегия
- Армения
Также в финале выступят представители Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции как страны-основательницы конкурса.
Финал, по результатам которого станет известно имя победителя этого года, пройдет в субботу, 14 мая.
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Смотрите, как выступила Украина в первом полуфинале Евровидения 2022
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Автор: Маша Тупченко