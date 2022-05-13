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Евровидение 2022: стали известны все участники финала и конкуренты Украины

13 мая 2022, 00:10

Гранд-финал Евровидения пройдет 14 мая.

Евровидение 2022
Евровидение 2022 / eurovision.tv

В Турине 12 мая завершился второй полуфинал песенного конкурса Евровидение 2022, по результатам которого стали известны еще 10 финалистов.

По результатам голосования зрителей и жюри в финал вышли представители:

  • Бельгия
  • Чехия
  • Азербайджан
  • Польша
  • Финляндия
  • Эстония
  • Австралия
  • Швеция
  • Румыния
  • Сербия

Первый полуфинал состоялся 10 мая. Тогда стало известно, что в финале выступят конкурсанты из:

  • Литва
  • Швейцария
  • Украина
  • Нидерланды
  • Молдова
  • Португалия
  • Исландия
  • Греция
  • Норвегия
  • Армения

Также в финале выступят представители Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции как страны-основательницы конкурса.

Финал, по результатам которого станет известно имя победителя этого года, пройдет в субботу, 14 мая.

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Смотрите, как выступила Украина в первом полуфинале Евровидения 2022

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