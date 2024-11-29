Фанаты разочарованы: Кейт Миддлтон появится в этом году без самого главного

Принц и принцесса примут участие в каретном шествии на Параде конной гвардии.

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Кейт Миддлтон / коллаж: Главред, фото: instagram.com, принц и принцесса Уэльские

Вы узнаете:

В каком мероприятии примет участие Кейт

Что она не сможет надеть

Кейт Миддлтон, которая восстанавливается после рака, присоединится к принцу Уэльскому, чтобы поприветствовать шейха Тамима бин Хамада Аль Тани и первую из его трех жен в Кенсингтонском дворце 3 декабря в рамках государственного визита эмира Катара в Великобританию.

Как пишет британский таблоид The Sun, принц и принцесса примут участие в каретном шествии на Параде конной гвардии, где эмир получит церемониальный прием перед встречей с королем и королевой.

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Несмотря на то, что Кейт будет участвовать в дневных мероприятиях визита, сообщается, что она не будет присутствовать на государственном банкете в Букингемском дворце во вторник вечером.

В результате это означает, что королевские поклонники вряд ли увидят маму троих детей в тиаре в этом году, поскольку государственные банкеты обычно являются одними из немногих мероприятий в белых галстуках, которые посещают королевские особы.

Кейт, обладательница потрясающей коллекции тиар стоимостью 7,5 миллионов фунтов стерлингов, также отсутствовала на дипломатическом приеме этого года, который состоялся в Букингемском дворце на прошлой неделе.

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Недавно Главред писал о том, что Меган Маркл появилась в детском госпитале в Лос-Анджелесе, она решила почитать детскую книгу, чтобы поддержать их. Дети были в восторге, а вот работники госпиталя отметили, как высокомерно вела себя Маркл.

А также союз принца Гарри и Меган Маркл оказался под угрозой из-за того, что пара оборвала связь с королевской семьей. И если Гарри и Меган не восстановят свое общение с родными принца, их ждет полное забвение.

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Кто такая Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

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