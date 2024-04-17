"Ей не говорите!": Татьяна Лазарева обнародовала секретное видео с Пугачевой

В кадре Примадонна, не подозревая, что ее снимают, беззаботно танцует у себя дома.

https://stars.glavred.info/ey-ne-govorite-tatyana-lazareva-obnarodovala-sekretnoe-video-s-pugachevoy-10558472.html Ссылка скопирована

Татьяна Лазарева показала Аллу Пугачеву в домашней обстановке / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alla_orfey, instagram.com/lazarevatut

Новые фото и видео с Аллой Пугачевой в Сети появляются редко - такими кадрами, как правило, делится с ее поклонниками только Максим Галкин. Однако в день 75-летия Примадонны многие, кто решил ее поздравить, выудили из личных архивов редчайшие кадры с певицей.

Так Татьяна Лазарева, комедиантка и актриса, которая, как и Галкин, была признана в стране-оккупанте иноагентом из-за критики кремля и войны в Украине, в своем блоге в Instagram показала видео, на котором Пугачева танцует.

Эти кадры Лазарева сняла тайно для личного архива в прошлом году 1 января в гостях у Пугачевой и Галкина. Актриса отметила, что это - частная съемка, и выкладывать такое нельзя, но она нарушила правила с одной целью: показать миру, что Алла Пугачева - живая и настоящая.

видео дня

"Она милейшая, она трогательная, серьезная, и острая на язык и наивная, и она честна перед богом и собой. Наверное ее эта честность и умение слушать себя и следовать за своим внутренним зовом - это и сделало ее звездой, за это ее обожают, преклоняются и полностью доверяют ей, за это же и ненавидят, шипят вслед, не в силах приблизиться. Величина ее и масштаб были заметны всегда. Талант и сила", - подписала ролик Татьяна Лазарева.

Смотрите видео, как Алла Пугачева танцует у себя дома на Новый год:

Кто такая Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

Алла Пугачева - последние новости:

Ранее балерина-путинистка Анастасия Волочкова неожиданно выступила против "спасения" Аллы Пугачевой, которую критикуют в стране-оккупанте за осуждение войны в Украине.

Также стало известно, что Алла Пугачева, которая покинула страну-агрессора в начале полномасштабного вторжения, намерена вернуться в рф по делам, связанным с ее подмосковным замком.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред