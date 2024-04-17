"Ей не говорите!": Татьяна Лазарева обнародовала секретное видео с Пугачевой

Новые фото и видео с Аллой Пугачевой в Сети появляются редко - такими кадрами, как правило, делится с ее поклонниками только Максим Галкин. Однако в день 75-летия Примадонны многие, кто решил ее поздравить, выудили из личных архивов редчайшие кадры с певицей.
Так Татьяна Лазарева, комедиантка и актриса, которая, как и Галкин, была признана в стране-оккупанте иноагентом из-за критики кремля и войны в Украине, в своем блоге в Instagram показала видео, на котором Пугачева танцует.
Эти кадры Лазарева сняла тайно для личного архива в прошлом году 1 января в гостях у Пугачевой и Галкина. Актриса отметила, что это - частная съемка, и выкладывать такое нельзя, но она нарушила правила с одной целью: показать миру, что Алла Пугачева - живая и настоящая.
"Она милейшая, она трогательная, серьезная, и острая на язык и наивная, и она честна перед богом и собой. Наверное ее эта честность и умение слушать себя и следовать за своим внутренним зовом - это и сделало ее звездой, за это ее обожают, преклоняются и полностью доверяют ей, за это же и ненавидят, шипят вслед, не в силах приблизиться. Величина ее и масштаб были заметны всегда. Талант и сила", - подписала ролик Татьяна Лазарева.
Смотрите видео, как Алла Пугачева танцует у себя дома на Новый год:
Кто такая Алла Пугачева
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
Алла Пугачева - последние новости:
Ранее балерина-путинистка Анастасия Волочкова неожиданно выступила против "спасения" Аллы Пугачевой, которую критикуют в стране-оккупанте за осуждение войны в Украине.
Также стало известно, что Алла Пугачева, которая покинула страну-агрессора в начале полномасштабного вторжения, намерена вернуться в рф по делам, связанным с ее подмосковным замком.
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