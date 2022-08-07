"Ей не 15": Эктор Хименес-Браво ответил на хейт за слишком молодую любовницу

Эктор Хименес-Браво прокомментировал роман с девушкой-украинкой / instagram.com/hectorjimenezbravo

Колумбийский шеф-повар и шоумен Эктор Хименес-Браво недавно поделился снимком своей возлюбленной, за что нарвался на критику от поклонников. Многим девушка показалась слишком молодой - над кулинаром даже стали подшучивать, дескать нашел себе в 50 лет девочку-подростка.

В интервью для 24 канала Хименес-Браво решил прокомментировать свой роман с загадочной девушкой. "Она украинка. Когда опубликовал общую фотографию, было много комментариев, что ей 15 лет. Конечно, это не так. Мы вместе уже очень долго, я не хотел афишировать отношения, потому что есть много людей, которые этого не понимают. Да, она выглядит очень молодой. Я решил выбрать украинку, потому что украинские девушки всегда молоды", - с улыбкой рассказал шоумен.

Также, по его словам, они в отношениях уже долгое время, и даже живут вместе под Киевом. Сейчас она находится в Варшаве, приглядывает за больной мамой. Однако шеф-повар предполагает, что скоро возлюбленная вернется к нему, в Украину.

Сам он надолго оставить нашу страну не может, так как считает своим долгом помогать украинцам.

"Она счастлива, потому что видит, как я люблю ее родину. Она видит, что я готов на все ради Украины. Многие иностранцы думают, что можно уехать и забыть то, что здесь происходит. Я не могу так. Каждый раз, когда еду в Варшаву, стараюсь немного отдыхать, забывать о войне, но не могу. Каждую минуту, когда я не здесь, чувствую, что нужно возвращаться", - рассказывает Хименес-Браво.

Ранее герцоги Кембриджские вместе посетили публичное мероприятие, во время которого Кейт Миддлтон сняла обручальное кольцо. В СМИ подозревают между супругами размолвку из-за романа принца Уильяма на стороне.

Также стало известно, что украинский футболист, член Национальной сборной Украины Артем Довбик в первый раз стал отцом. Первенца спортсмену подарила его супруга Юлия Черненко.

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