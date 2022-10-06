"Ей надо с этим смириться": в России рассказали, что ждет изуродованную пожаром Хлебникову

В России рассказали, что ждет изуродованную пожаром Хлебникову / скриншот

56-летняя певица Марина Хлебникова до сих пор восстанавливается после страшного пожара, который произошел в ее квартире в ноябре прошлого года.

Журналист Феликс Грозданов заявил, что у артистки "жизнь уже не будет прежней, и ей надо с этим смириться".

"Сегодня ее удел – сборные концерты типа "Дискотека 80-х". По большому счету, у нее в репертуаре три-четыре песни, которые все знают: "Чашка кофею", "Дожди", "Солнышко мое", "Печаль моя". Это "золотой запас", который она вынесла из 90-х и которые, в общем-то, и продолжают ее кормить. Думаю, и сама Марина понимает, что сменилась аудитория, вкусы, музыкальные стили. И она ушла в разряд "ретро". Хотя, в отличие от Сташевского или Губина, где-то появляется. Но больших залов ей больше не собрать никогда. Да что там говорить – клуб в провинции был бы за счастье", - высказался обозреватель.

Напомним, российская эстрадная певица, актриса Марина Хлебникова серьезно пострадала при пожаре в собственной квартире. Ее госпитализировали с сильными ожогами и отравлением продуктами горения.

Спустя некоторое время после ЧП она появилась на похоронах поэта Германа Витке. Певицу с трудом узнали даже ее знакомые. После пожара она носит парик и длинные перчатки, чтобы скрыть следы от ожогов.

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