Неузнаваемая: страшная Марина Хлебникова появилась на похоронах

Марина Хлебникова снова вызвала ажиотаж в СМИ/ Telegram-канал Mash

Исполнительница популярной песни Чашка кофею, певица Марина Хлебникова, которая недавно стала жертвой пожара, совершенно неузнаваемая появилась на похоронах поэта Германа Витке.

Как сообщает Телеграмм-канал Звездная пыль, певицу с трудом узнали даже ее знакомые. После пожара она носит парик и длинные перчатки, чтобы скрыть следы от ожогов.

Отметим, что Марина Хлебникова, которая пропала с радаров российского шоу-бизнеса, снова ворвалась в информационное пространство с новостью о пожаре. Тогда ее квартира сильно обгорела, провела некоторое время в больнице.

Напомним, тогда певица угодила в скандал, ведь в ее квартире журналисты провели незаконную съемку, прикинувшись работниками ЖЕКа.

На быстро распространившийся ролик отреагировала сама певица. На своей странице в Instagram она в сторис написала, что журналисты действовали незаконно, и с ними будут разбираться ее юристы.

Тогда же гендиректор Мультимедийного информационного центра Известий в свою очередь ответил, что ему о съемке ничего не известно. Он также предположил, что эта неприятная ситуация "привиделась" Хлебниковой в силу ее состояния после пожара.

Вас также может заинтересовать: