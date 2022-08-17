Неузнаваемая: страшная Марина Хлебникова появилась на похоронах

Певица настолько ужасно выглядит, что ее не узнали даже ее близкие друзья.
Исполнительница популярной песни Чашка кофею, певица Марина Хлебникова, которая недавно стала жертвой пожара, совершенно неузнаваемая появилась на похоронах поэта Германа Витке.
Как сообщает Телеграмм-канал Звездная пыль, певицу с трудом узнали даже ее знакомые. После пожара она носит парик и длинные перчатки, чтобы скрыть следы от ожогов.
Отметим, что Марина Хлебникова, которая пропала с радаров российского шоу-бизнеса, снова ворвалась в информационное пространство с новостью о пожаре. Тогда ее квартира сильно обгорела, провела некоторое время в больнице.
Напомним, тогда певица угодила в скандал, ведь в ее квартире журналисты провели незаконную съемку, прикинувшись работниками ЖЕКа.
На быстро распространившийся ролик отреагировала сама певица. На своей странице в Instagram она в сторис написала, что журналисты действовали незаконно, и с ними будут разбираться ее юристы.
Тогда же гендиректор Мультимедийного информационного центра Известий в свою очередь ответил, что ему о съемке ничего не известно. Он также предположил, что эта неприятная ситуация "привиделась" Хлебниковой в силу ее состояния после пожара.
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