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Марина Хлебникова после пожара может потерять зрение - в тканях лица началось заражение

2 декабря 2021, 15:25
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Состояние певицы стабильно тяжелое.

Марина Хлебникова получила ожог роговицы / instagram.com/marina_hlebnikova_official

Певица Марина Хлебникова сильно пострадала от пожара, который произошел в ее квартире вечером 18 ноября. Артистку в экстренном порядке доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где медики борются за ее жизнь.

По данным Telegram-канала Mash, у певицы началось заражение тканей лица. Повреждение такого типа может перекинуться на глазные яблоки, учитывая тот факт, что Хлебникова также получила ожог роговицы. Это в свою очередь грозит серьезными проблемами со зрением вплоть до слепоты.

Сейчас медики оценивают состояние артистки, как стабильно тяжелые. Ей вводят большое количество антибиотиков, чтобы остановить распространение инфекции.

Также Хлебникову ввели в медикаментозную кому, чтобы избавить ее от сильных болей.

Посетителей к певице не пускают из опасений дополнительного заражения тканей лица.

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Хирург НИИ скорой помощи имени Склифосовского Игорь Шарипов настроен оптимистически. Он предполагает, что Марина Хлебникова сможет восстановиться после пожара, но времени это займет немало: "Естественно, на это и рассчитываем. Но это длительный период — и пластику надо будет делать, и пересадку кожи… Это длительный процесс, на годы, мягко говоря".

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