Евровидение-2024: израильская участница жила в РФ и пела в оккупированном Крыму

Эден Голан имеет украинские корн, родилась в Израиле, но большую часть жизни провела в стране-оккупанте.

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Евровидение-2024: участница от Израиля Эден Голан имеет российское прошлое / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision, instagram.com/golaneden

Израиль определился с участницей, которая будет представлять страну на Евровидении-2024 в Мальме, Швеция. Ней стала вокалистка Эден Голан, которая, если верить открытым источникам, имеет весьма противоречивую биографию.

Голан родилась в Кфар-Сава в 2003 году, и имеет еврейские, латышские (по отцовской линии) и украинские (по материнской линии) корни. Тем не менее вся семья, когда девочке было 6 лет, перебралась в Москву в связи с рабочей командировкой отца, и жила там до начала полномасштабной войны. В общей сложности 20-летняя певица 13 лет своей жизни провела в стране-оккупанте

В 2022 году Эден приехала в Израиль, и стала обустраивать свою карьеру там. Тем не менее первые шаги на сцене она совершила в рф, о которой она отзывается смешанно из-за ярко выраженного антисемитизма, который ей там пришлось пережить.

Тем не менее Эден Голан в 2015 году прошла в финал Нацотбора на Детское Евровидение от россии, а уже в 2016 году приехала в оккупированный Крым выступать на детской "Новой волне" дуэтом с певицей Нюшей. Два года спустя, в 2018 году, дошла до финала 5 сезона российской версии талант-шоу "Голос. Дети" в составе команды пропутинской певицы Пелагеи.

Также стоит отметить, что про войны в Украине и Израиле она предпочитает публично не высказываться.

Смотрите видео выступления Эден Голан на "Новой волне" в оккупированном Крыму:

Напомним, дуэт alyona alyona & Jerry Heil победил на Национальном отборе-2024 и поедет на Евровидение от Украины. Главред рассказывал, о чем песня "Teresa & Maria", которой предрекают победу на международном конкурсе.

Также украинский певец Melovin раскритиковал результаты Нацотобора-2024. Артист, который занял в соревновании третье месту, усомнился в "прозрачности" подсчета зрительских голосов.

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