Евровидение-2024 финал: где смотреть выступление Украины - онлайн-трансляция

Сегодня, 11 мая, в 22:00 по киевскому времени стартует гранд-финал 68-го ежегодного музыкального конкурса Евровидение. Представители 25 стран сойдутся на сцене в Мальме, чтобы побороться за главный приз - хрустальный микрофон.
Конкурсантки от Украины, дуэт alyona alyona & Jerry Heil, выступят в финале Евровидения-2024 под номером 2. Нидерланды (номер 5) в этом году исключены из финала организаторами конкурса.
В гранд-финале Евровидения выступят: Швеция, Украина, Германия, Люксембург, Израиль, Литва, Испания, Эстония, Ирландия, Латвия, Греция, Великобритания, Норвегия, Италия, Сербия, Финляндия, Португалия, Армения, Кипр, Швейцария, Словения, Хорватия, Грузия, Франция и Австрия.
Финал Евровидения-2024 - онлайн-трансляция
Посмотреть прямой эфир Евровидения-2024 можно:
- на сайте Суспільне Культура
- на сайте Суспільне Євробачення
- на официальных YouTube-каналах Євробачення Україна и Eurovision Song Contest.
Текстовая онлайн-трансляция финала Евровидения-2024 начнется в 22:00 по Киеву.
Евровидение-2024
Евровидение-2024 - 68-ой песенный конкурс, который пройдет 7, 9 и 11 мая в Мальме, Швеция, при участии конкурсантов из 37 стран. Соревнование в Швецию "привезла" певица Loreen ("Tattoo"), которая одержала победу на Евровидении в 2023 году. Украина - постоянный участник Евровидения с 2003 года. За всю историю участия конкурсанты от Украины трижды занимали первое место - в 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") и 2022 (группа Kalush Orchestra - "Стефанія") годах.
Представители Украины на Евровидении-2024, дуэт alyona alyona & Jerry Heil, по итогам первого полуфинала попали в гранд-финал конкурса.
Евровидение-2024 - последние новости:
Напомним, дуэт alyona alyona & Jerry Heil победил на Национальном отборе-2024 и представляет Украину на Евровидении. Главред рассказывал, о чем песня "Teresa & Maria", которая вызвала столько споров в Сети.
Также стало известно, что пророссийского участника Евровидения сняли с финала. За несколько часов до итогового концерта организаторы конкурса объявили о дискфалифиации.
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