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Евгений Кошевой опять женился - первые фото церемонии

11 января 2022, 10:59
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И комик, и его избранница были в белых одеждах.

Евгений Кошевой повторил брачные клятвы с женой / instagram.com/evgenii.koshevoi

Актер, шоумен, комик и лидер Вечернего Квартала Евгений Кошевой решил вновь связать себя узами брака.

Правда, для этого он по-прежнему выбирает свою жену Ксению (в девичестве Стрельцова) - танцовщицу и дизайнерку одежды.

Сейчас Кошевые отправились в отпуск без детей. Очевидно уединение и свежий океанский бриз подтолкнули супругов повторить свои брачные клятвы.

Так жена Кошевого, Ксения, и его коллеги из студии Квартал-95 опубликовали фотографии пары в белых одеждах, похожих на свадебные. Комик и его жена позировали на берегу океана на фоне заката. В руках Ксении - букет, супруги влюбленно смотрят друг на друга.

Поклонники предположили, что Кошевые решили повторить свадебную церемонию в романтической обстановке, с чем искренне поздравили "молодоженов".

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Косвенно эту догадку подтвердила сама Ксения - она подписала романтичное фото в белых одеждах так: "Я так хочу, чтобы эти моменты не заканчивались! Да[email protected]".

Евгений Кошевой сыграл еще одну свадьбой со своей супругой Ксенией / Коллаж - instagram.com/yalta_k / instagram.com/kvartal95official

Пара вместе с 2007 года - в июле они отмечали 14 лет совместной жизни, агатовую свадьбу. В браке у Евгения и Ксении родились двое дочерей - Варвара (15 января 2008) и Серафима (10 сентября 2014).

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Ранее Надя Дорофеева в крохотном бикини ошеломила поклонников тощей фигурой.

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