Евгений Кошевой опять женился - первые фото церемонии

И комик, и его избранница были в белых одеждах.
Актер, шоумен, комик и лидер Вечернего Квартала Евгений Кошевой решил вновь связать себя узами брака.
Правда, для этого он по-прежнему выбирает свою жену Ксению (в девичестве Стрельцова) - танцовщицу и дизайнерку одежды.
Сейчас Кошевые отправились в отпуск без детей. Очевидно уединение и свежий океанский бриз подтолкнули супругов повторить свои брачные клятвы.
Так жена Кошевого, Ксения, и его коллеги из студии Квартал-95 опубликовали фотографии пары в белых одеждах, похожих на свадебные. Комик и его жена позировали на берегу океана на фоне заката. В руках Ксении - букет, супруги влюбленно смотрят друг на друга.
Поклонники предположили, что Кошевые решили повторить свадебную церемонию в романтической обстановке, с чем искренне поздравили "молодоженов".
Косвенно эту догадку подтвердила сама Ксения - она подписала романтичное фото в белых одеждах так: "Я так хочу, чтобы эти моменты не заканчивались! Да[email protected]".
Пара вместе с 2007 года - в июле они отмечали 14 лет совместной жизни, агатовую свадьбу. В браке у Евгения и Ксении родились двое дочерей - Варвара (15 января 2008) и Серафима (10 сентября 2014).
Читайте такжеЕвгений Кошевой впервые набил татуировки: что означают надписи на теле комика
Ранее Надя Дорофеева в крохотном бикини ошеломила поклонников тощей фигурой.
Другие интересные новости:
- После уменьшения груди: российская певица ошеломила фото в купальнике широко раздвинув ноги
- Знаменитая украинская гимнастка показала сочные формы в крошечном бикини
- Звезда фильма Иван Васильевич меняет профессию попал в реанимацию
- Оксана Байрак выложила архивные кадры до пластики
- Могилевская показала, как выглядела 15 лет назад