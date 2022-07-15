"Это великие люди для нашей страны": путинист Лепс внезапно заступился за Пугачеву и Галкина

Галкин, Пугачева, Лепс / скриншот

Российский певец и поклонник войны в Украине Григорий Лепс внезапно стал на защиту Аллы Пугачевой и Максима Галкина, который выступают против вторжения РФ в Украину.

Путинист считает, что Примадонна и ее муж - великие люди и имеют право на свое мнение.

"Ну уехали, женщина (Пугачева - ред.) отдыхает, что в этом такого. Понимаете, у людей короткая память. Те, кого вы перечислили, это великие люди для нашей страны. То, что они имеют свое мнение, — ради Бога. Почему они не должны его иметь? Не знаю, как будет дальше. Я не провидец, не пророк. Да и что им прощать", - заявил Лепс в интервью российским СМИ.

От критики россиян никто не застрахован, считает Лепс.

Читайте также"Мы должны освободиться от фашизма": Киркоров разразился бредом, уколов Галкина"Сегодня тебе благодарны и кланяются в ножки, а завтра — кардинально меняют свое мнение. Такое может произойти с каждым, в том числе и с вашим покорным слугой. Тут тонкая грань", - заявил он.

Напомним, ранее российские СМИ сообщили, что певец "путинист" Григорий Лепс взялся за голову и занялся своим здоровьем. Он якобы бросил пить и занялся спортивной ходьбой. В день своего 60-летия певец поделился даже личным рекордом в 60 км.

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