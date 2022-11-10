"Это просто уникальный случай": жена Арестовича рассказала, какой он дома

Алексей Арестович с женой / Facebook Арестовича

Советник Офиса президента Алексей Арестович может лежать посреди рабочего дня на диване и читать.

В интервью проекту "Олицкая" его супруга Анастасия Арестович призналась, что по началу это ее раздражало, но со временем все изменилось.

"Сама себе не верю, это просто уникальный случай. Сначала меня раздражала его легкость. Алексей очень легко меняет направление. Меня удивляло, что он может в разгар рабочего дня лежать на диване и читать. Мне было дискомфортно, потому что за окном кипит жизнь, а ты здесь лежишь", - вспомнила она.

Анастасия, заверила, что не считает своего мужа нарциссом, несмотря на то, что в соцсетях думают иначе и уже создали немало мемов на эту тему.

"Это проявление здоровой самооценки. В отношениях я не чувствую, что он нарцисс. Нарциссизм, себялюбие видят люди, имеющие вопросы с самооценкой. Всегда раздражает в другом человеке то, с чем испытываешь трудности. Поэтому у людей, у которых с самооценкой все хорошо, к Алексею таких претензий нет", — убеждена Анастасия.

Напомним, певица Анастасия Приходько сделала неожиданное заявление о советнике главы Офиса президента Алексее Арестовиче.

В интервью Славе Демину артистка призналась, что не смотрит его интервью, поскольку тот ее бесит.

Также мы писали, что известная украинская поп-певица (и бывшая солистка группы Nikita) и волонтер Даша Астафьева удивила поклонников новыми фото с советником руководителя Офиса президента Алексеем Арестовичем.

Читайте также: