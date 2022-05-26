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"Он как кот Баюн": Приходько призналась, что ее бесит Арестович

26 мая 2022, 16:34

Певица не смотрит интервью советника главы Офиса президента.

Приходько призналась, что ее бесит Арестович / скриншот

Певица Анастасия Приходько сделала неожиданное заявление о советнике главы Офиса президента Алексее Арестовиче.

В интервью Славе Демину артистка призналась, что не смотрит его интервью, поскольку тот ее бесит.

"Арестовича я не смотрю, потому что я очень эмоциональный человек. Он очень медленный, спокойный. Я не могу... Оно (манера речи Арестовича - ред.) меня начинает бесить. Я его не понимаю. Он начинает говорить, как кот Баюн", - с улыбкой на лице отметила Приходько.

Певица также отметила, что узнает новости о войне в Украине из СМИ.

Ранее Анастасия Приходько раскритиковала свою коллегу Ирину Федишин за ее гомофобные высказывания и отреагировала упреки со стороны коллеги.

Также певица рассказала, что ей не стыдно от того, что она несколько лет назад представляла россию на Евровидении с песней "Мамо".

Об этом певица рассказала журналистам программы "Зірковий шлях".

"Я не могу сказать, что мне как-то было стыдно из-за этого. На тот момент, это была моя жизнь", - заявила певица.

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Анастасия Приходько Алексей Арестович
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